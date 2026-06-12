AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de julio?

La Anses confirmó el aumento del 2,15% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en julio de 2026. Con la actualización por inflación, cambian los montos mensuales, las retenciones y el Complemento Leche.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,15% en julio de 2026, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La actualización se aplicará conforme al mecanismo de movilidad mensual basado en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque el Indec publicó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2,1% para mayo, el organismo previsional liquidará una suba del 2,15%. La diferencia se explica porque Anses toma el índice con dos decimales, tal como lo establece el Decreto 274/2024.

¿Cuánto cobra la AUH en julio de 2026?

Con el incremento confirmado, el monto total de la Asignación Universal por Hijo pasará de $144.932 a $148.049 por menor de edad.

Sin embargo, Anses retiene el 20% del beneficio a la mayoría de las familias hasta la presentación de la Libreta AUH, documento mediante el cual se acreditan controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por ese motivo, el pago directo mensual será de $118.439,20, mientras que $29.609,80 quedarán retenidos hasta completar el trámite anual.

AUH por discapacidad

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto aumentará de $471.915 a $482.062.

Tras la retención del 20%, las familias cobrarán de forma mensual $385.649,60, mientras que $96.412,40 permanecerán retenidos hasta la acreditación de la Libreta.

Cabe recordar que Anses liquida la AUH sin retención a familias con niños de hasta 5 años cuando los controles sanitarios son verificados automáticamente mediante un cruce de datos con el Ministerio de Salud.

Complemento Leche: cuánto aumenta en julio

La movilidad previsional también impactará sobre el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un subsidio destinado a reforzar la alimentación de embarazadas y niños pequeños.

En julio de 2026, este beneficio pasará de $54.665 a $55.841.

AUH en la Patagonia: cuánto se cobra con zona desfavorable

Los titulares de la AUH que viven en la denominada Zona 1 reciben un adicional por zona desfavorable. Este plus alcanza a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Con el aumento de julio, el monto total de la AUH en estas regiones subirá de $188.412 a $192.463.

Luego de la retención del 20%, el pago mensual efectivo será de $153.970,40, mientras que $38.492,60 quedarán retenidos.

Por su parte, la AUH con Discapacidad en la Patagonia aumentará de $613.490 a $626.681. En este caso, Anses pagará de forma directa $501.344,80, mientras que $125.336,20 permanecerán retenidos hasta la presentación de la Libreta.