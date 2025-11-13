AUH: ¿Cuánto vas a cobrar con el aumento de diciembre?

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar por hijo en diciembre?

Con este nuevo incremento, el monto por cada hijo menor de 18 años pasará de $119.691 a $122.444. Sin embargo, como el organismo aplica una retención del 20%, el pago directo que recibirán las familias en noviembre será de $97.955,20.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el valor total se elevará a $398.697, y tras la retención correspondiente, el monto que se percibirá de forma directa será de $318.957,60.

Por otra parte, en la zona austral —que abarca provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz y parte de Chubut y Río Negro— los valores son mayores. Allí, la AUH llegará a $159.178 por menor, con un pago directo de $127.342,40, mientras que por un hijo con discapacidad el beneficio será de $414.644,80, monto que se cobra íntegramente sin retención adicional.

De esta forma, la actualización busca acompañar la evolución de los ingresos de las familias que perciben la AUH, un programa que alcanza a más de cuatro millones de niños y niñas en todo el país.

Los montos de diciembre