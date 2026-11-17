La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aumentará la Asignación Universal por Hijo (AUH) un 2,17% en diciembre de 2026, en función de la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, el monto de la asignación pasará de $159.611 a $163.075 por hijo. Sin embargo, como el organismo mantiene la retención del 20%, las familias recibirán mensualmente el 80% de la prestación, salvo aquellas que accedan al pago completo mediante la verificación automática de los controles sanitarios.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar, que depende del Ministerio de Capital Humano, continuará sin modificaciones. Al sumar ambos beneficios, los titulares de la AUH podrán cobrar hasta $932.185 en diciembre, dependiendo de la cantidad de hijos.

Cuánto se cobra de AUH en diciembre de 2026

El aumento del 2,17% se calcula tomando como referencia el IPC de octubre informado por el Indec. Aunque la inflación mensual fue del 2,2%, Anses utiliza el indicador con dos decimales para determinar la movilidad.

Con esta actualización, los valores de la AUH serán los siguientes:

Monto total por hijo: $163.075.

Retención del 20%: $32.615.

Pago mensual del 80%: $130.460.

El 20% restante se acumula hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por Anses, relacionados con la regularidad escolar, los controles médicos y el calendario nacional de vacunación.

Cabe recordar que los niños de hasta cinco años pueden cobrar el 100% de la asignación cuando Anses verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

Montos de AUH más Tarjeta Alimentar en diciembre

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en diciembre. Por lo tanto, continuará pagando $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas que tienen dos y $149.425 para hogares con tres o más hijos.

Al sumar el 80% de la AUH y el subsidio alimentario, los montos serán los siguientes:

Cantidad de hijos AUH (80%) Tarjeta Alimentar Total 1 hijo $130.460 $72.250 $202.710 2 hijos $260.920 $113.299 $374.219 3 hijos $391.380 $149.425 $540.805 4 hijos $521.840 $149.425 $671.265 5 hijos $652.300 $149.425 $801.725 6 hijos $782.760 $149.425 $932.185

Es importante aclarar que la Tarjeta Alimentar se determina según la cantidad de hijos que cumplen con los requisitos del programa. Por lo tanto, el importe no se multiplica por cada menor.

Los cálculos corresponden a titulares de la AUH general que cobran el 80% de la prestación. No incluyen los valores diferenciales por discapacidad ni los correspondientes a la Zona 1.

Complemento Leche: cuánto se cobra en diciembre

Las familias con niños de hasta 3 años también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio sí se actualiza mensualmente mediante la fórmula de movilidad previsional. Por ese motivo, en diciembre aumentará de $60.203 a $61.510.

De esta manera, una familia con un hijo menor de tres años que cobra el 80% de la AUH recibirá los siguientes conceptos: