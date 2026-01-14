AUH: ¿cuánto se cobrará por la Libreta en 2026?

Con el aumento del 2,85% confirmado para febrero de 2026, ya se pueden estimar los montos que Anses pagará por la Libreta AUH, que concentrará el 20% retenido durante todo 2025 y comienzos de 2026 y podría superar los $274.000 por menor, con cifras más altas en las zonas desfavorables.

Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, se confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,85% en febrero de 2026. Este dato permite estimar no sólo el haber mensual del próximo mes, sino también el monto total que Anses pagará por la Libreta AUH cuando los beneficiarios acrediten la escolaridad y los controles de salud de sus hijos.

Como ocurre todos los meses, Anses retiene el 20% de la AUH y lo paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta. Ese monto corresponde a las retenciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026, tanto para menores de edad como para hijos con discapacidad.

Retenciones mensuales durante 2025 y comienzos de 2026

Durante el último año, los importes retenidos fueron los siguientes:

Marzo 2025: $20.059,40 por menor / $65.317,40 por hijo con discapacidad

Abril 2025: $20.541,00 / $66.885,20

Mayo 2025: $21.307,20 / $69.380,20

Junio 2025: $21.899,60 / $71.309,00

Julio 2025: $22.228,20 / $72.378,80

Agosto 2025: $22.588,40 / $73.551,40

Septiembre 2025: $23.017,60 / $74.949,00

Octubre 2025: $23.450,40 / $76.358,20

Noviembre 2025: $23.938,20 / $77.946,60

Diciembre 2025: $24.498,40 / $79.770,60

Enero 2026: $25.103,60 / $81.741,00

Febrero 2026: $25.819,20 / $84.070,80

Con estos valores, el total estimado a cobrar por la Libreta AUH en 2026 será de $274.441,20 por menor de edad y de $893.658,20 por hijo con discapacidad.

Zona 1: montos más altos por zona desfavorable

En el caso de la Zona 1, donde se paga un plus por zona desfavorable, las retenciones fueron superiores:

Marzo 2025: $26.077,40 por menor / $84.912,80 por hijo con discapacidad

Abril 2025: $26.703,40 / $86.950,80

Mayo 2025: $27.699,40 / $90.194,40

Junio 2025: $28.469,60 / $92.701,00

Julio 2025: $28.896,80 / $94.092,60

Agosto 2025: $29.365,60 / $95.617,00

Septiembre 2025: $29.923,00 / $97.433,80

Octubre 2025: $30.485,60 / $99.265,80

Noviembre 2025: $31.086,80 / $101.195,20

Diciembre 2025: $31.848,80 / $103.701,00

Enero 2026: $32.634,80 / $106.263,40

Febrero 2026: $33.565,00 / $109.292,00

De esta manera, el total retenido anual en la Zona 1 asciende a $356.787,80 por menor y $1.161.756,80 por hijo con discapacidad.

El plus por zona desfavorable alcanza a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Libreta AUH: plazos y aclaraciones

Por el momento, Anses aún no habilitó la presentación de la Libreta AUH correspondiente a las retenciones realizadas en 2025, por lo que los beneficiarios deberán esperar el anuncio oficial del organismo.

En paralelo, mediante la Resolución 382/2025, Anses prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para presentar la Libreta correspondiente a 2024. Este trámite puede realizarse a través de la web del organismo o de forma presencial en sus oficinas, sin necesidad de turno.

Cabe aclarar que todos los montos informados son estimativos, ya que el valor definitivo de la AUH para febrero de 2026 todavía no fue confirmado oficialmente por Anses y se calculó en base a los datos del Indec.