AUH: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en diciembre?

La Anses confirmó el calendario y los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo para diciembre, que llegan con un aumento del 2,34% e incluyen los complementos de Tarjeta Alimentar y el Plan de los Mil Días en los casos que corresponda.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos y los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025. La prestación tendrá un incremento del 2,34%, ya que se actualiza de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

¿Cuándo cobro la AUH en diciembre?

El pago se realizará según la terminación del DNI del titular:

Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0

Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 1

Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2

Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 3

Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 4

Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 5

Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 6

Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 7

Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 8

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 9

Desde el inicio del cronograma, las familias podrán consultar la liquidación correspondiente ingresando a Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

¿Cuánto vas a cobrar por AUH en diciembre?

Con la actualización por movilidad, estos serán los nuevos montos:

Montos generales

AUH por menor de edad: $122.492 Pago directo: $97.993,60 Retención: $24.498,40

AUH por hijo con discapacidad: $398.853 Pago directo: $319.082,40 Retención: $79.770,60



Montos con zona desfavorable

(Aplicable a residentes de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones)

AUH por menor de edad: $159.263,20 Pago directo: $127.410,56 Retención: $31.852,64

AUH por hijo con discapacidad: $506.653 Pago directo: $405.322,40 Retención: $101.330,60



Complementos alimentarios

Las familias beneficiarias de AUH también acceden automáticamente a:

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo $81.936 por dos $108.062 por tres o más

Complemento Leche – Plan de los Mil Días: $46.198 para niños de hasta 3 años



AUH: ¿Cuánto cobro en total con los complementos?