AUH: cuándo y cuánto se cobra en abril de 2026

AUH: cuándo y cuánto se cobra en abril de 2026

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ANSES definió el calendario de pagos de la AUH para abril de 2026, con aumento del 2,9% y beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche que elevan el ingreso total de las familias.

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Redacción ElNueve.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026. El cronograma establece las fechas según la terminación del DNI y detalla los nuevos montos con aumento, además de las retenciones y beneficios adicionales que pueden elevar significativamente los ingresos de las familias.

AUH: ¿cuándo vas a cobrar en abril 2026?

Desde el organismo informaron que los pagos comenzarán a mediados de mes y se organizarán de la siguiente manera:

  • Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0
  • Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1
  • Martes 14 de abril: DNI terminados en 2
  • Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3
  • Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4
  • Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5
  • Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6
  • Martes 21 de abril: DNI terminados en 7
  • Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8
  • Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

Además, ANSES confirmó que las liquidaciones estarán disponibles desde el viernes 10 de abril en la plataforma Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar los detalles ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH: ¿cuánto se cobra en abril?

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:

  • Monto total: $136.666
  • Pago directo (80%): $109.332,80
  • Retención (20%): $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

  • Monto total: $445.003
  • Pago directo: $356.002,40

Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.

Beneficios adicionales que se suman

A los valores de la AUH se agregan otras asistencias que incrementan el ingreso total:

  • Tarjeta Alimentar:
    • $52.250 por un hijo
    • $81.936 por dos hijos
    • $108.062 por tres o más
  • Complemento Leche (Plan de los Mil Días):
    • $51.547 para familias con niños de hasta 3 años

Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio, o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.

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