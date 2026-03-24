AUH: cuándo y cuánto se cobra en abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026. El cronograma establece las fechas según la terminación del DNI y detalla los nuevos montos con aumento, además de las retenciones y beneficios adicionales que pueden elevar significativamente los ingresos de las familias.

AUH: ¿cuándo vas a cobrar en abril 2026?

Desde el organismo informaron que los pagos comenzarán a mediados de mes y se organizarán de la siguiente manera:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

Además, ANSES confirmó que las liquidaciones estarán disponibles desde el viernes 10 de abril en la plataforma Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar los detalles ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH: ¿cuánto se cobra en abril?

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:

Monto total: $136.666

$136.666 Pago directo (80%): $109.332,80

$109.332,80 Retención (20%): $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago directo: $356.002,40

Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.

Beneficios adicionales que se suman

A los valores de la AUH se agregan otras asistencias que incrementan el ingreso total:

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo $81.936 por dos hijos $108.062 por tres o más

Complemento Leche (Plan de los Mil Días): $51.547 para familias con niños de hasta 3 años



Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio, o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.