AUH: cuándo y cuánto se cobra en abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026. El cronograma establece las fechas según la terminación del DNI y detalla los nuevos montos con aumento, además de las retenciones y beneficios adicionales que pueden elevar significativamente los ingresos de las familias.
AUH: ¿cuándo vas a cobrar en abril 2026?
Desde el organismo informaron que los pagos comenzarán a mediados de mes y se organizarán de la siguiente manera:
- Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5
- Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6
- Martes 21 de abril: DNI terminados en 7
- Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8
- Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9
Además, ANSES confirmó que las liquidaciones estarán disponibles desde el viernes 10 de abril en la plataforma Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar los detalles ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
AUH: ¿cuánto se cobra en abril?
En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:
- Monto total: $136.666
- Pago directo (80%): $109.332,80
- Retención (20%): $27.333,20
En el caso de hijos con discapacidad:
- Monto total: $445.003
- Pago directo: $356.002,40
Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.
Beneficios adicionales que se suman
A los valores de la AUH se agregan otras asistencias que incrementan el ingreso total:
- Tarjeta Alimentar:
- $52.250 por un hijo
- $81.936 por dos hijos
- $108.062 por tres o más
- Complemento Leche (Plan de los Mil Días):
- $51.547 para familias con niños de hasta 3 años
Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio, o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.