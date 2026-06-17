AUH: cuáles son los requisitos para cobrar el Complemento Salud de hasta $129.096

La prestación anual destinada a beneficiarios de la AUH ya se paga durante junio de 2026. Anses recordó cuáles son los requisitos para acceder al Complemento Salud y los montos que pueden superar los $420.000 por hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó cuáles son los requisitos que deben cumplir las familias para acceder a la Asignación por Cuidado de Salud Integral, conocida popularmente como Complemento Salud. Se trata de un beneficio anual destinado a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños de hasta 3 años.

Durante junio de 2026, el organismo está abonando el beneficio correspondiente al período 2025. Esto ocurre porque la prestación, que forma parte del Plan de los Mil Días, se liquida a año vencido, una vez que se verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Quiénes pueden cobrar el Complemento Salud

Anses aclaró que el pago alcanza únicamente a quienes percibieron la AUH por hijos de hasta 3 años durante 2025 y cumplieron con los requisitos previstos por la Ley 27.611.

Antes de autorizar la acreditación, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud verifican que las familias hayan cumplido con las siguientes condiciones:

Haber cobrado la AUH por un niño de hasta 3 años durante 2025.

Tener al menor inscripto en el Plan Sumar.

Haber realizado los controles médicos de seguimiento correspondientes.

Contar con el calendario de vacunación completo y actualizado.

La comprobación se realiza mediante un intercambio de información entre organismos nacionales, por lo que quienes reúnen todos los requisitos reciben el dinero de manera automática, sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional.

Cuánto se cobra por el Complemento Salud en junio de 2026

El monto de la Asignación por Cuidado de Salud Integral equivale al valor de la AUH correspondiente al período liquidado. Según lo establecido por la Resolución 23/2026 de Anses, los importes son los siguientes:

Valor general

$129.096 por cada menor de hasta 3 años.

$420.354 por hijo con discapacidad.

Zona 1

$167.825 por cada menor de hasta 3 años.

$546.461 por hijo con discapacidad.

La denominada Zona 1 incluye las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También comprende al partido bonaerense de Patagones.

Qué es la Asignación por Cuidado de Salud Integral

La Asignación por Cuidado de Salud Integral fue creada por la Ley de los Mil Días con el objetivo de promover el cuidado y seguimiento sanitario de los niños durante sus primeros años de vida.

A través de este beneficio económico, el Estado busca incentivar la realización de controles médicos periódicos y el cumplimiento del esquema nacional de vacunación, fortaleciendo así el acceso a la salud infantil de las familias que reciben la AUH.

De esta manera, el Complemento Salud se convierte en una herramienta de acompañamiento para garantizar el desarrollo y la atención sanitaria de los niños más pequeños en situación de vulnerabilidad.