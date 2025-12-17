AUH con discapacidad: ¿en cuánto quedará con el aumento de enero?

El beneficio tendrá un aumento del 2,47% en enero de 2026 y alcanzará los $408.705, aunque Anses retendrá el 20% hasta la presentación de la Libreta. Además, las familias continuarán recibiendo la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche sin necesidad de realizar trámites.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad tendrá un nuevo incremento en enero de 2026. El monto pasará de $398.853 a $408.705 como resultado de la aplicación de la movilidad mensual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), vigente en el marco del Decreto 274/2024. El aumento previsto será del 2,47% y alcanzará a miles de familias en todo el país.

Este ajuste se da en un contexto de debate, ya que el Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 propone eliminar la movilidad de las asignaciones familiares. Mientras tanto, continúa aplicándose el esquema actual de actualización por inflación.

AUH: retención del 20% y monto a cobrar

Como ocurre todos los meses, Anses retiene el 20% del valor total de la AUH con discapacidad hasta que el titular presente el Formulario Libreta. Este documento acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

De esta manera, en enero de 2026, sobre un monto total de $408.705, el pago directo será de $326.964, mientras que $81.741 quedarán retenidos y se abonarán una vez presentada la Libreta.

En el caso de los beneficiarios que residan en la denominada Zona 1 —que incluye La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones— el monto será mayor. Allí, la AUH con discapacidad ascenderá a $531.316, con un pago mensual directo de $425.052,80 y una retención de $106.263,20.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Además del haber mensual, las familias que cobran la AUH con discapacidad continúan recibiendo otros beneficios compatibles. Entre ellos se encuentran el Complemento Leche de la Ley 27.611, que en enero será de $47.340 para niños de hasta 3 años, y la Tarjeta Alimentar.

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen según la cantidad de hijos: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más. Ambos beneficios se acreditan de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, gracias al cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

AUH con discapacidad: ¿Cuánto vas a cobrar en total en enero?

Con el aumento y la retención del 20% en enero vas a cobrar por un hijo:

Haber: $326964

Tarjeta Alimentar: $52250

Total: $379214

AUH con discapacidad: requisitos para cobrar la prestación

Para acceder a la AUH con discapacidad, los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil, que actualmente es de $334.800. Este tope no se aplica a monotributistas sociales ni a trabajadores del servicio doméstico.

Además, es obligatorio que el hijo beneficiario cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y correctamente registrado en la base de datos de Anses. La falta de actualización de este documento puede derivar en la suspensión del beneficio.