AUH con discapacidad: cuánto se cobra en julio de 2026 con la Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH con discapacidad reciben en julio un aumento del 2,15%. Además, quienes presentaron la Libreta en mayo cobran el complemento retenido y la Tarjeta Alimentar, por lo que el total puede superar los $1,35 millones.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad reciben en julio de 2026 un incremento del 2,15% dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El aumento fue oficializado mediante la Resolución 187/2026 de Anses y actualizó los valores de la prestación para julio.

Cuánto cobra la AUH con discapacidad en julio

Con la actualización, el monto total de la AUH con discapacidad quedó fijado en $482.062. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios percibe mensualmente el 80% del haber, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

Los valores vigentes son:

Monto total: $482.062.

$482.062. Pago directo (80%): $385.649,60.

$385.649,60. Retención mensual (20%): $96.412,40.

En la Zona 1, que comprende las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones, la asignación asciende a $626.681. Tras la retención, el pago directo es de $501.344,80.

Tarjeta Alimentar para AUH con discapacidad

Las familias que cobran la AUH con discapacidad también reciben la Tarjeta Alimentar, beneficio que se otorga automáticamente mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

En julio de 2026, el monto de este subsidio es de $72.250 para quienes tienen un hijo.

Complemento de la Libreta de AUH

Anses abona el complemento de la Libreta aproximadamente 60 días después de su presentación. Por ese motivo, durante julio recibirán este pago quienes realizaron el trámite en mayo de 2026.

Este beneficio corresponde al 20% retenido entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El monto depende de la cantidad de meses en los que se percibió la prestación durante ese período.

Quienes cobraron la AUH con discapacidad durante los 12 meses reciben:

Monto general: $893.658,20.

$893.658,20. Zona 1: $1.161.757.

Cuánto podés cobrar en julio si recibís el complemento

Al sumar el pago mensual de la AUH con discapacidad, la Tarjeta Alimentar y el complemento de la Libreta, las liquidaciones de julio quedan de la siguiente manera:

Resto del país: $385.649,60 (AUH con discapacidad) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $893.658,20 (complemento de la Libreta) = $1.351.557,80 .

$385.649,60 (AUH con discapacidad) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) + $893.658,20 (complemento de la Libreta) = . Zona 1: $501.344,80 + $72.250 + $1.161.757 = $1.735.351,80.

Es importante tener en cuenta que estos montos solo corresponden a quienes presentaron la Libreta en mayo y reúnen los requisitos para cobrar el complemento.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta

La Libreta de la AUH acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación.

El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, tanto de forma digital a través de Mi Anses como de manera presencial en las oficinas del organismo, sin necesidad de solicitar turno previo.