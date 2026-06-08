AUH Complemento Salud: ¿quiénes pueden cobrar hasta $129 mil en junio y cuáles son las fechas de pago?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pago de la Asignación por Cuidados de Salud Integral, un beneficio anual destinado a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años.

La prestación, también conocida como Complemento Salud del Plan de los Mil Días, se abonará durante junio de 2026 y corresponde al período 2025, ya que se liquida a año vencido.

Este beneficio está contemplado en la Ley 27.611, mediante la cual se creó el Plan de los Mil Días, cuyo objetivo es fomentar los controles médicos y garantizar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación durante la primera infancia.

Quiénes pueden cobrar el Complemento Salud

La Asignación por Cuidados de Salud Integral está dirigida a familias que hayan percibido la AUH por niños de hasta 3 años durante 2025.

Además, para acceder al pago es necesario que los menores hayan estado registrados en el Plan Sumar y que hayan cumplido con los controles sanitarios correspondientes, incluyendo las consultas médicas de seguimiento y las vacunas obligatorias.

La validación de estos requisitos se realiza mediante un cruce de datos entre los ministerios de Salud y Capital Humano.

Cuánto paga ANSES en junio

ANSES informó que el beneficio se liquida con los montos vigentes a febrero de 2026, establecidos en el Anexo V de la Resolución 23/2026.

Los valores son los siguientes:

Valor general: $129.096 por menor y $420.354 por hijo con discapacidad.

$129.096 por menor y $420.354 por hijo con discapacidad. Zona 1: $167.825 por menor y $546.461 por hijo con discapacidad.

La denominada Zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También incluye al partido bonaerense de Patagones.

Calendario de pago del Complemento Salud

El cronograma de pagos de junio quedó establecido de acuerdo con la terminación del DNI:

9 de junio: documentos terminados en 0 y 1.

documentos terminados en 0 y 1. 10 de junio: terminados en 2.

terminados en 2. 11 de junio: terminados en 3.

terminados en 3. 12 de junio: terminados en 4.

terminados en 4. 16 de junio: terminados en 5.

terminados en 5. 17 de junio: terminados en 6.

terminados en 6. 18 de junio: terminados en 7.

terminados en 7. 19 de junio: terminados en 8.

terminados en 8. 22 de junio: terminados en 9.

Los titulares de la AUH podrán verificar si tienen acreditada la Asignación por Cuidados de Salud Integral ingresando a Mi ANSES.