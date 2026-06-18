AUH Complemento Leche: quiénes van a cobrar $55000 extras en julio de 2026

Con el aumento por movilidad del 2,15%, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días llegará a $55.841 en julio. El beneficio se paga automáticamente a familias que cobran la AUH con hijos menores de 3 años y a titulares de la Asignación por Embarazo.

El monto del Complemento Leche del Plan de los Mil Días aumentará a $55.841 en julio de 2026, tras la actualización del 2,15% que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este beneficio está destinado a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños menores de 3 años y a las titulares de la Asignación por Embarazo.

La suba responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones sociales según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para este incremento se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

Aunque el organismo estadístico informó una inflación mensual del 2,1%, Anses realiza el cálculo utilizando el índice con dos decimales, por lo que el aumento efectivo será del 2,15%.

Qué es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche forma parte de la Ley 27.611, que creó el Plan de los Mil Días con el objetivo de garantizar una adecuada alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Este beneficio reemplazó la entrega de leche en polvo a familias vulnerables y universalizó la asistencia alimentaria. Actualmente, se paga de manera automática a las titulares de la Asignación por Embarazo y a las familias que cobran la AUH por hijos de hasta 3 años.

Cuánto cobrarán las familias con AUH en julio de 2026

Con el incremento de julio, la AUH pasará de $144.932 a $148.049. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios percibe el 80% mensual debido a la retención del 20% que se libera posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, una familia con un hijo menor de 3 años cobrará un total de $246.530,20, compuesto por:

$118.439,20 correspondientes al 80% de la AUH.

$55.841 del Complemento Leche.

$72.250 de la Tarjeta Alimentar.

AUH sin retenciones: cuánto se cobra

Algunas familias perciben la AUH al 100% porque Anses y el Ministerio de Salud verifican automáticamente los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario de vacunación de los niños de hasta 5 años.

En estos casos, el monto total a cobrar en julio de 2026 será de $276.140, integrado por:

$148.049 de AUH.

$55.841 del Complemento Leche.

$72.250 de la Tarjeta Alimentar.

Asignación por Embarazo: montos de julio

Las titulares de la Asignación por Embarazo también reciben automáticamente el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Durante julio de 2026, una beneficiaria cobrará:

$118.439,20 correspondientes al 80% de la Asignación por Embarazo.

$55.841 del Complemento Leche.

$72.250 de la Tarjeta Alimentar.

Por lo tanto, el ingreso total alcanzará los $246.530,20.

Quiénes reciben el beneficio

El Complemento Leche se otorga de manera automática a:

Titulares de la Asignación por Embarazo.

Familias que cobran la AUH por hijos de hasta 3 años.

No es necesario realizar ningún trámite adicional ante Anses para acceder al pago, ya que la acreditación se efectúa junto con la prestación principal.