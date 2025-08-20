AUH: Cómo verificar si presenté la Libreta 2025 por Internet

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre para acceder al 20% retenido del beneficio. Mi Anses permite consultar el estado del trámite y realizarlo de forma virtual o presencial, según corresponda.

Muchas mamás ya están presentando la Libreta 2025 de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Subirlo de manera correcta es fundamental para garantizar el acceso completo al monto asignado. Uno de los requisitos esenciales para cobrar el 20% retenido del beneficio es la presentación anual de la Libreta AUH, trámite que puede realizarse de forma virtual o presencial.

MI ANSES: ¿Cómo saber si tengo que presentar la Libreta AUH?

Los titulares de la AUH pueden verificar el estado de su Libreta ingresando a la plataforma oficial de MI ANSES. Para ello, deben:

Ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección «Hijos» y luego a «Libreta AUH» .

y luego a . Consultar el estado de cada parte del formulario: salud, vacunación y escolaridad.

El sistema utiliza un código de colores para facilitar la lectura:

Verde: secciones ya presentadas.

secciones ya presentadas. Naranja: secciones pendientes.

Esta herramienta permite evitar errores y demoras, asegurando que los beneficiarios sepan si deben completar el trámite.

Libreta AUH 2025: ¿cuánto voy a cobrar?

El monto del complemento varía según la zona de residencia y si el hijo posee discapacidad. Para quienes cobraron la AUH durante los 12 meses del período febrero 2024 – marzo 2025, los valores son:

Tipo de Beneficiario Monto General Monto Zona 1 Menor de edad $188.069,40 $244.491,60 Hijo con discapacidad $612.401,00 $796.122,60

Zona 1 incluye: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones (Buenos Aires), según la Resolución 279/2025.

Libreta AUH 2025: ¿cómo la puedo presentar?

Anses ofrece dos modalidades para realizar el trámite:

Virtual: Desde Mi Anses se puede generar el formulario, completarlo y subir una foto del mismo. Presencial sin turno: En oficinas de Anses o en operativos territoriales desplegados en todo el país.

Este trámite certifica que el menor asistió a clases, recibió controles médicos y vacunas. Su presentación habilita el cobro del 20% retenido mensualmente.

Fecha límite: Los beneficiarios tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar la Libreta. Pasado ese plazo, se pierde el derecho a reclamar el monto retenido, aunque se continúa cobrando el 80% mensual.