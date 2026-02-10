AUH: cómo verificar si estás inscripto en el plan SUMAR y así cobrar los $129000 de Cuidados de Salud

Un mensaje que apareció en MI ANSES preocupó a muchos beneficiarios de la AUH. Se trataba de una supuesta falta de inscripción al programa para garantizar la salud de los niños. Si bien pareciese que se trató de un error, hay una forma de chequear la inscripción al plan SUMAR.

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) continúan manifestando dudas al revisar su liquidación y encontrar la Asignación por Cuidados de Salud con estado “denegado”. Si bien parece ser un error, en algunos casos esta situación se debe a la falta de alta en el Plan Sumar, un requisito indispensable para acceder al beneficio.

En las liquidaciones de quienes integran el Plan de los Mil Días, Anses detalla que el pago correspondiente a la Asignación por Cuidados de Salud de este mes se imputa al período 12/2024, es decir, al mismo que ya fue abonado en marzo de 2025. Por el momento, no hubo una comunicación oficial ni de Anses ni del Ministerio de Capital Humano que aclare el alcance de este mensaje en las liquidaciones.

Mientras se aguarda una confirmación oficial, se recomienda a los titulares de la AUH verificar si sus hijos cuentan con el alta en el Plan Sumar, ya que este punto es clave para la acreditación del beneficio.

Plan Sumar: cómo verificar el alta

Las familias pueden comprobar si el menor está inscripto ingresando a la página oficial del Plan Sumar, donde es posible consultar la constancia de alta completando los datos que solicita el sistema.

Otra opción es comunicarse con la línea gratuita 0800-222-7100, destinada a consultas sobre el estado de inscripción y orientación en caso de no figurar en el padrón.

Si el niño o la niña no está dado de alta, el trámite debe realizarse en el centro de salud público más cercano al domicilio, donde se gestiona la inscripción al Plan Sumar. Este paso es obligatorio para acceder tanto a las prestaciones sanitarias como a los beneficios económicos del Plan de los Mil Días.

Complemento Salud: ¿de qué se trata este pago anual?

La Asignación por Cuidados de Salud, conocida en redes sociales como Complemento Salud, es un pago anual equivalente al monto de la AUH. Tal como establece la Ley 27.611, alcanza a niñas y niños de hasta 3 años de edad que cumplan con los controles médicos y cuenten con el alta vigente en el Plan Sumar del Ministerio de Salud.

Aunque en la liquidación actual muchos titulares visualizan el beneficio como denegado, todo indica que se trata de un mensaje general del sistema. Por este motivo, desde los sitios especializados recomiendan no alarmarse y verificar la situación sanitaria del menor, a la espera de una aclaración oficial por parte de los organismos correspondientes.

Cuidados de Salud: ¿cuánto vas a cobrar en 2026?

La Asignación por Cuidados de Salud es un pago anual equivalente a la AUH y está contemplado en la Ley 27.611. El beneficio alcanza a niños y niñas de hasta 3 años de edad que cuenten con el alta en el Plan Sumar del Ministerio de Salud, programa que garantiza controles médicos y prestaciones básicas durante la primera infancia.

De acuerdo con el Anexo V de la Resolución 23/2026, los montos vigentes de la asignación son los siguientes:

Menor de edad: $129.096 a nivel general $167.825 para la Zona 1

Hijo con discapacidad: $420.354 a nivel general $546.461 para la Zona 1



La Zona 1 de la AUH comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué es el Plan SUMAR?