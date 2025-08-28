AUH: cómo verificar la inscripción al Programa SUMAR

Las familias que reciben la AUH pueden acceder al Complemento Salud, una asignación anual pagada por Anses, siempre que estén inscriptas en el Programa Sumar. La verificación se realiza online con DNI y es clave para no perder el beneficio del Plan de los Mil Días.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un beneficio adicional conocido como Asignación por Cuidado de Salud Integral —o Complemento Salud—, siempre que estén inscriptas en el Programa Sumar del Ministerio de Salud

Esta prestación se paga una vez al año a través de Anses, en el marco del Plan de los Mil Días, y está destinada a niños de hasta 3 años.

¿Cómo verificar la inscripción?

Para confirmar el alta en el Programa Sumar, se debe ingresar a la web oficial del Ministerio de Salud, donde es posible consultar el estado de inscripción y descargar la constancia. El trámite es sencillo: solo se necesita el número de DNI del beneficiario de la AUH.

¿Qué es el Complemento Salud?

Es una asignación anual y retroactiva para niños de hasta 3 años cubiertos por la AUH.

El monto equivale al valor de la AUH vigente en febrero de cada año.

Se paga en una única fecha, generalmente en marzo.

Si no se percibió la AUH en ese mes, no se cobra el complemento durante el resto del año.

Por ejemplo, en marzo de 2025 se abonó el complemento correspondiente a 2024, y en 2026 se pagará el de este año.

Cómo inscribirse en el Programa Sumar

La inscripción se realiza de forma presencial en el hospital público o centro de salud más cercano. Pueden anotarse:

Mujeres embarazadas

Niños y niñas de hasta 5 años que reciben la AUH

Para menores, se debe presentar el DNI del niño o la partida de nacimiento, junto con el documento del adulto responsable.

Línea gratuita de consultas: 0800-222-7100.

Asignación por Embarazo: automatización parcial

Desde una modificación reciente del Ministerio de Capital Humano, la inscripción en el Programa Sumar habilita automáticamente el cobro de la Asignación por Embarazo. Sin embargo, esta automatización no aplica a trabajadoras del servicio doméstico ni a monotributistas sociales, quienes deben seguir gestionando el trámite en forma presencial en las oficinas de Anses.