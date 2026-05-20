¿AUH cobra aguinaldo en junio?

Jubilados y pensionados de Anses cobrarán en junio de 2026 el medio aguinaldo junto con el aumento del 2,58% pero ¿qué pasa con la Asignación Universal?

Con la llegada de junio de 2026, uno de los temas que más interés genera entre jubilados y pensionados es el pago del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso extra, que se abona dos veces al año, representa un alivio económico para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 se calculará tomando como referencia el mejor haber mensual percibido entre enero y junio. En la mayoría de los casos, el monto de junio será el más alto del semestre debido al aumento del 2,58% aplicado por Anses, por lo que el SAC equivaldrá al 50% de ese ingreso.

Pero si bien se sabe que los jubilados lo perciben ¿qué pasa con los titulares de Asignaciones como la Universal o las Familiares?

Aguinaldo de Anses: ¿quiénes lo cobran?

El aguinaldo de Anses está destinado a:

Jubilados

Pensionados

Estos beneficiarios recibirán el pago junto con sus haberes de junio, según el calendario habitual de pagos establecido por Anses.

¿Quiénes no cobran aguinaldo de Anses?

No todos los beneficiarios de prestaciones sociales acceden al cobro del SAC. Entre quienes no lo perciben se encuentran:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de Asignaciones Familiares

Esto se debe a que dichas prestaciones no están contempladas dentro del régimen previsional que incluye el pago del aguinaldo.

El pago del medio aguinaldo llegará en un contexto marcado por el incremento de haberes de junio, lo que permitirá a jubilados y pensionados acceder a un ingreso adicional junto con el aumento confirmado para este mes.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento de junio, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasará de $393.174,10 a $403.317,99. A este monto se sumará el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, lo que elevará el ingreso total a $674.976,99.

Por otro lado, la jubilación máxima aumentará a $2.713.948,17. En este caso, con el aguinaldo de $1.356.974,08, el total a percibir alcanzará los $4.070.922,25.

Asimismo, quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores a $473.317,99 recibirán un bono proporcional para completar ese monto.

Pensiones no contributivas: ¿cuánto vas a cobrar en junio?

Las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, subirán a $282.322,59 en junio. Con el bono extraordinario y el aguinaldo de $141.161,30, el total a cobrar será de $493.483,89.

En tanto, las pensiones no contributivas para madres de siete hijos continuarán equiparadas al haber mínimo jubilatorio. Por ello, el ingreso mensual será de $403.317,99 y, al sumar bono y aguinaldo, el total ascenderá a $674.976,99.

Además, las titulares de esta prestación pueden acceder a la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad o con discapacidad a cargo. Este beneficio es otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano mediante el cruce de datos con Anses.

PUAM: cuánto cobrarán los beneficiarios

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, pasará a ser de $322.654,39 en junio de 2026.

Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total a cobrar alcanzará los $553.981,59.

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Esta prestación incluye cobertura médica de PAMI y acceso al cobro de asignaciones familiares de Anses. Su importancia creció especialmente tras el vencimiento de la moratoria previsional.