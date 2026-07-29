AUH: Anses aumentó el límite de ingresos para percibir la asignación en agosto ¿a cuánto?

La Anses elevará desde agosto de 2026 el tope de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, la prestación tendrá un aumento del 1,89% por la movilidad mensual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará a partir de agosto de 2026 el límite de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo tope será de $376.600, en concordancia con el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) dispuesto por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La medida alcanza a las familias que perciben la prestación y responde a lo establecido por el Decreto 1602/2009, que creó la AUH y fijó que, como regla general, los ingresos del grupo familiar no pueden superar el valor del salario mínimo vigente, aunque existen excepciones previstas para situaciones particulares.

Nuevo límite de ingresos para cobrar la AUH

Cada vez que se actualiza el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Anses también modifica el ingreso máximo permitido para acceder a la Asignación Universal por Hijo.

Desde agosto de 2026, el nuevo límite será de $376.600. Para verificar que se cumpla este requisito, el organismo realiza controles periódicos mediante el intercambio de información con distintos organismos públicos.

Si durante esas verificaciones detecta que el grupo familiar supera el tope establecido, Anses puede suspender el pago de la prestación. Por ese motivo, recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y laborales registrados en su base de datos.

Cuánto se cobra por AUH en agosto de 2026

Además del nuevo límite de ingresos, la AUH tendrá un incremento del 1,89% correspondiente al mecanismo de movilidad mensual.

Los nuevos valores serán los siguientes:

AUH por menor de 18 años: $150.848. Pago directo (80%): $120.678,40 . Monto retenido (20%): $30.169,60 , que se cobra tras presentar la Libreta.

$150.848. AUH por hijo con discapacidad: $491.173. Pago directo (80%): $392.938,40 . Monto retenido (20%): $98.234,60 .

$491.173.

Montos para beneficiarios de Zona 1

Las familias que residen en la denominada Zona 1 continuarán percibiendo un adicional por zona desfavorable.

Los importes serán:

Menor de 18 años: $196.102. Pago directo: $156.881,60 . Retención: $39.220,40 .

$196.102. Hijo con discapacidad: $638.526. Pago directo: $510.820,80 . Retención: $127.705,20 .

$638.526.

La Zona 1 incluye las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Qué familias cobran el 100% de la AUH

Si bien la mayoría de los titulares recibe el 80% de la asignación y cobra el 20% restante al presentar la Libreta AUH, algunas familias perciben el 100% del beneficio de manera automática.

Esto ocurre cuando Anses verifica, mediante el intercambio de información con el Ministerio de Salud, que los niños de hasta 5 años tienen al día los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio. En esos casos, no se aplica la retención habitual del 20%.