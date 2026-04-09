AUH abril 2026: cuánto cobran las familias con un hijo de hasta 3 años

Con el aumento de abril y los complementos alimentarios, los ingresos de la AUH para familias con niños pequeños pueden superar los $240.000 en casos sin retención.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos que perciben en abril de 2026 las familias con hijos de hasta 3 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el aumento del 2,9% y la suma de complementos alimentarios, el ingreso total puede superar los $213.000 mensuales.

Los titulares de la AUH acceden de manera automática a dos subsidios alimentarios gracias al cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días y la Tarjeta Alimentar del programa Argentina Contra el Hambre.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en abril?

En la mayoría de los casos, ANSES aplica una retención del 20% sobre la AUH, por lo que el pago mensual directo corresponde al 80% del beneficio. En abril, los montos son:

AUH (80%): $109.332,80

Complemento Leche: $51.547

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Total mensual: $213.129,80

El 20% retenido ($27.333,20) se acumula y se paga el año siguiente, una vez presentada la Libreta AUH que acredita la asistencia escolar y los controles de salud.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar si recibís el 100% de la asignación?

En situaciones puntuales, Anses liquida la AUH sin retenciones. Esto ocurre cuando el organismo puede verificar automáticamente los controles sanitarios mediante el cruce de información con el sistema de salud.

En estos casos, los valores son:

AUH (100%): $136.666

Complemento Leche: $51.547

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Total mensual: $240.463

El pago completo fue establecido por la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano y reglamentado luego por la Resolución 56/2026 de Anses. Según la normativa vigente, el beneficio se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $136.666, aunque el monto directo a cobrar será de $109.332,80 tras la retención del 20%. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $445.003, con un pago efectivo de $356.002,40. La Asignación por Embarazo mantiene el mismo esquema.

El calendario de pagos se desarrollará desde mañana hasta el 23 de abril: