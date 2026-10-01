AUH: ¿a quiénes se les retiene el 20% y a cuáles no?

Anses reglamentó la acreditación automática de la escolaridad para la AUH desde noviembre de 2026, pero la medida no elimina la retención del 20% para todos los beneficiarios. Conocé quiénes pueden cobrar el 100% mensual y quiénes deberán seguir cumpliendo los requisitos para recuperar el dinero retenido.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reglamentó la acreditación automática de la escolaridad para la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Sin embargo, la medida no elimina la retención mensual del 20% para todos los beneficiarios. La diferencia depende de la edad de los chicos y de la acreditación de los controles de salud y educación.
AUH: ¿quiénes cobran el 80% y quiénes el 100%?
La Ley 24.714 establece que Anses paga mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Para cobrar ese dinero acumulado, las familias deben acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar, según corresponda.
No obstante, existe una excepción para los niños de hasta 4 años inclusive. Cuando Anses verifica automáticamente el cumplimiento de los controles de salud y vacunación, liquida el 100% de la asignación, sin aplicar la retención mensual.
En cambio, para los chicos desde los 5 años, se mantiene el pago mensual del 80%, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.
La acreditación automática de la escolaridad comienza en noviembre
La Resolución 290/2026 estableció que el nuevo procedimiento de acreditación automática de la escolaridad se aplicará a los montos retenidos de la AUH que se pongan al pago a partir del 1 de noviembre de 2026.
Anses no eliminó la Libreta de AUH
La Libreta de AUH seguirá vigente como mecanismo alternativo para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad. También podrá utilizarse cuando sea necesario realizar un reclamo por la falta de pago de los montos retenidos.
Por este motivo, se recomienda a las familias que todavía no presentaron la documentación correspondiente que realicen el trámite. La automatización de los controles no garantiza que toda la información esté disponible en los sistemas de Anses.
En resumen, los menores de hasta 4 años inclusive pueden cobrar el 100% de la AUH cuando se verifican automáticamente los controles sanitarios. Para los chicos desde los 5 años, la acreditación automática de la escolaridad simplifica el procedimiento, pero no supone por sí sola la eliminación de la retención mensual del 20%.