AUH: ¿a quiénes se les retiene el 20% y a cuáles no?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reglamentó la acreditación automática de la escolaridad para la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sin embargo, la medida no elimina la retención mensual del 20% para todos los beneficiarios. La diferencia depende de la edad de los chicos y de la acreditación de los controles de salud y educación.

AUH: ¿quiénes cobran el 80% y quiénes el 100%?

La Ley 24.714 establece que Anses paga mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Para cobrar ese dinero acumulado, las familias deben acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar, según corresponda.

No obstante, existe una excepción para los niños de hasta 4 años inclusive. Cuando Anses verifica automáticamente el cumplimiento de los controles de salud y vacunación, liquida el 100% de la asignación, sin aplicar la retención mensual.

En cambio, para los chicos desde los 5 años, se mantiene el pago mensual del 80%, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.