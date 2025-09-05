Atención jubilados: están estafando con el trámite de fe de vida

ANSES alertó sobre intentos de estafa a jubilados y pensionados mediante mensajes falsos que exigen realizar la fe de vida, trámite eliminado en 2023. Recomiendan no ingresar a enlaces y denunciar los casos por las vías oficiales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia por intentos de estafas dirigidas a jubilados y pensionados, relacionadas con el trámite de fe de vida. Aunque esta gestión dejó de ser obligatoria en julio de 2023, delincuentes envían mensajes falsos para obtener datos personales y bancarios.

Según denuncias recibidas, los beneficiarios están recibiendo SMS, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con enlaces fraudulentos. En ellos se indica, de manera falsa, que es necesario realizar la fe de vida para continuar cobrando los haberes.

Jubilados: la fe de vida fue eliminada

La obligación de acreditar supervivencia fue eliminada mediante la Resolución 151/2023. Desde entonces, jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite para este fin. La medida buscó simplificar el acceso a los beneficios previsionales y evitar trámites innecesarios para los adultos mayores.

Jubilados: cómo denunciar intentos de fraude

ANSES recomienda no ingresar a los enlaces que acompañan estos mensajes y denunciar cualquier intento de estafa. Las vías habilitadas son:

Portal Mi ANSES: opción “Denuncias y reclamos” → “Hacer una denuncia”.

opción “Denuncias y reclamos” → “Hacer una denuncia”. Correo postal: Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En persona: en la misma dirección o en cualquier oficina de ANSES.

Recomendaciones de seguridad

El organismo recuerda que nunca solicita datos personales ni bancarios por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales, y que la Clave de la Seguridad Social es personal e intransferible.