Asignación por Embarazo: si estás inscripto en el Plan Sumar no tenés que hacer más trámites

El Gobierno emitió una resolución que si ya estás inscripto en el programa SUMAR, no hace falta agregar otro trámite ya que la misma se realizará de manera automática.

El Ministerio de Capital Humano anunció una modificación clave en el acceso a la Asignación por Embarazo, beneficio gestionado por ANSES. A partir de ahora, las personas que estén inscriptas en el Plan Sumar comenzarán a cobrar esta prestación de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El objetivo es simplificar el acceso a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Plan Sumar: ¿cuáles son los requisitos para el alta automática?

Para acceder de manera directa a la Asignación por Embarazo, las personas deberán:

Estar cursando un embarazo de 12 semanas o más

Ser argentina nativa o naturalizada con DNI , o extranjera con al menos tres años de residencia

, o Estar desempleada o contar con un trabajo informal con ingresos inferiores al salario mínimo

Importante: El alta en el Plan Sumar se realiza exclusivamente en centros de salud, no en las oficinas de la Anses.

Plan Sumar: ¿a quiénes no se les aplica el esquema automático?

Quedarán excluidas del proceso automático aquellas personas que:

Sean monotributistas sociales

Trabajen en casas particulares

Mantengan obra social por tres meses tras la pérdida de empleo

En estos casos, se deberá gestionar el trámite presencialmente en Anses con turno previo, ya que se considera que cuentan con otra cobertura sanitaria.

Plan Sumar: ¿cómo será el cobro?

Una vez confirmado el alta en el Plan Sumar:

El cobro de la prestación se canalizará a través del mismo medio ya utilizado para otras asignaciones

En caso de no tener una cuenta registrada, será necesario designar un medio de cobro desde Mi Anses, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social

Si la persona desea cambiar el medio de pago, también podrá hacerlo a través del portal o la app de Anses.

Beneficios del Plan Sumar

El Plan Sumar garantiza acceso gratuito a servicios de salud esenciales, tales como:

Vacunación obligatoria y seguimiento pediátrico.

obligatoria y seguimiento pediátrico. Controles de crecimiento y nutrición infantil.

y nutrición infantil. Atención médica general en hospitales y centros de salud públicos.

Además, facilita el cumplimiento del requisito de presentar la Libreta AUH, indispensable para que los beneficiarios cobren el 20% retenido de la asignación mensual.

¿Cómo inscribirse?

Para completar la inscripción en el Plan Sumar, las familias deben acudir de manera presencial a las oficinas provinciales correspondientes. Las direcciones están disponibles en el sitio oficial del programa. También pueden obtener información llamando gratuitamente al 0800-222-7100.

Consecuencias de no estar inscripto

En marzo de 2025, la Anses efectuó el pago del Complemento Salud correspondiente al período 2024. Sin embargo, muchas familias no lo recibieron porque no estaban registradas en el Plan Sumar durante el año anterior.

Es importante aclarar que el Estado Nacional no realiza pagos retroactivos, por lo que quienes no cumplieron con el requisito no pueden reclamar el monto después de una inscripción tardía.

Este beneficio representa una ayuda económica significativa, ya que equivale al valor de una asignación mensual adicional. Su monto varía según el tipo de AUH, especialmente en casos de niños con discapacidad.