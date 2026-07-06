Asignación por Embarazo: ¿qué pasa si no se te activa automáticamente el plan Sumar?

La Anses prorrogó el trámite presencial para la AUE. La medida alcanza a las personas gestantes cuyos datos del Programa Sumar no pueden validarse automáticamente. En esos casos, deberán continuar realizando el trámite de manera presencial en una oficina de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 el mecanismo excepcional que obliga a un grupo de titulares de la Asignación por Embarazo a realizar el trámite de forma presencial.

La medida beneficia a las personas gestantes cuyos datos del Programa Sumar no pueden ser validados automáticamente por el organismo previsional. Mientras avanza el proceso de modernización e intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Salud, estos casos seguirán requiriendo atención en una oficina del organismo.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 194/2026, que extiende por un año el sistema excepcional debido a que aún no concluyeron las tareas técnicas necesarias para automatizar el otorgamiento del beneficio en todos los casos.

AUE: ¿Quiénes deberán seguir haciendo el trámite presencial?

La prórroga alcanza a las personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar cuyos datos no puedan ser verificados de manera automática por Anses. En estas situaciones, la solicitud de la Asignación por Embarazo deberá presentarse personalmente en una oficina del organismo.

Además, continuarán realizando el trámite de forma presencial:

Las trabajadoras del servicio doméstico.

Las monotributistas sociales.

Los requisitos para cobrar la asignación no cambian

La extensión del mecanismo excepcional no modifica las condiciones de acceso ni el monto de la prestación, que continúa siendo equivalente al de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los principales requisitos vigentes son:

La asignación puede solicitarse a partir de la semana 12 de gestación.

Se abona por un máximo de nueve mensualidades.

La persona solicitante no debe contar con cobertura de una obra social.

Mensualmente se paga el 80% del beneficio.

El 20% restante se liquida una vez finalizado el embarazo, ya sea por nacimiento o interrupción de la gestación, siempre que se acrediten la finalización del embarazo y los controles médicos exigidos por el Programa Sumar.

Inscripción al Programa Sumar

La inscripción al Programa Sumar continúa realizándose en los centros de salud habilitados. En aquellos casos en los que dicha inscripción no habilite automáticamente el cobro de la Asignación por Embarazo, las futuras mamás deberán acercarse a una oficina de Anses para completar el trámite y solicitar el beneficio.