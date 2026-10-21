Asignación por Embarazo de Anses: cuánto se cobrará en noviembre de 2026

La Asignación por Embarazo aumentará a $159.611 en noviembre de 2026. Anses también actualizará el Complemento Leche, mientras que la Tarjeta Alimentar seguirá en $72.250. Con los tres beneficios, las futuras mamás podrán cobrar hasta $260.141,80 mensuales.

La Asignación por Embarazo aumentará un 1,93% en noviembre de 2026 y llegará a $159.611. Además, las beneficiarias recibirán un incremento en el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, mientras que la Tarjeta Alimentar seguirá congelada en $72.250. Con estos tres beneficios, el monto total podrá alcanzar los $260.141,80 mensuales.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en noviembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará una movilidad del 1,93% en noviembre de 2026, calculada en función de la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque el organismo estadístico comunicó una inflación del 1,9%, Anses utiliza el índice con dos decimales para determinar los aumentos de las prestaciones sociales.

De esta manera, la Asignación por Embarazo pasará de $156.588 en octubre a $159.611 en noviembre, lo que representa una suba de $3.023.

Sin embargo, las beneficiarias no cobran el importe completo todos los meses, debido a que Anses retiene el 20% de la prestación hasta que se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes.

Los montos de noviembre serán los siguientes:

Monto total de la asignación: $159.611.

$159.611. Retención del 20%: $31.922,20.

$31.922,20. Pago mensual directo del 80%: $127.688,80.

¿Cuánto cobrará la Asignación por Embarazo en la Zona 1?

Las beneficiarias que residen en las zonas geográficas contempladas por Anses reciben un importe diferencial por zona desfavorable.

En noviembre, la Asignación por Embarazo de la Zona 1 aumentará de $203.565 a $207.494, con una suba de $3.929 respecto del mes anterior.

La liquidación quedará conformada de la siguiente manera:

Monto total: $207.494.

$207.494. Retención del 20%: $41.498,80.

$41.498,80. Pago mensual directo del 80%: $165.995,20.

La Zona 1 comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

El adicional por zona desfavorable se liquida únicamente a las beneficiarias que cobran mediante una cuenta bancaria. Por lo tanto, no corresponde a quienes perciben la asignación a través de una billetera virtual.

¿Qué pasa con el 20% retenido de la Asignación por Embarazo?

Anses retiene mensualmente el 20% de la prestación y acumula esos fondos hasta que finaliza el embarazo, ya sea por nacimiento o por otra finalización del estado de gestación.

Para acceder al dinero retenido, se debe verificar el cumplimiento de los controles sanitarios requeridos.

Mediante la Resolución 297/2026, el organismo implementó un mecanismo para facilitar el pago a través del cruce de información con el Ministerio de Salud. Este procedimiento permite verificar los requisitos sanitarios sin depender exclusivamente de la presentación de documentación por parte de las beneficiarias.

¿Cuánto se cobra por el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar?

Las titulares de la Asignación por Embarazo también pueden acceder automáticamente al Complemento Leche del Plan de los Mil Días y a la Tarjeta Alimentar, destinados a acompañar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

En noviembre de 2026, los importes serán los siguientes:

Complemento Leche: $60.203.

$60.203. Tarjeta Alimentar: $72.250.

El Complemento Leche tendrá el mismo aumento del 1,93% aplicado a las prestaciones de Anses. En cambio, la Tarjeta Alimentar mantendrá su valor sin modificaciones.

El alta de estos beneficios alimentarios puede demorar entre 60 y 90 días desde el inicio del cobro de la asignación.

¿Cuánto se cobra en total con los tres beneficios?

Una beneficiaria que perciba la Asignación por Embarazo, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar podrá recibir un total de $260.141,80 en noviembre.

El cálculo contempla el pago mensual directo del 80% de la asignación, más los dos beneficios alimentarios:

Asignación por Embarazo (80%): $127.688,80.

Complemento Leche: $60.203.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total mensual: $260.141,80.

Este importe no incluye el 20% retenido de la asignación, que se paga posteriormente si se cumplen las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo?

La Asignación por Embarazo está destinada a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entre las posibles beneficiarias se encuentran:

Mujeres desocupadas.

Trabajadoras informales.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Como regla general, se requiere no contar con obra social ni percibir ingresos superiores al salario mínimo, vital y móvil. Sin embargo, existen excepciones para las trabajadoras de casas particulares y las monotributistas sociales.

¿Cómo se solicita la Asignación por Embarazo?

Para acceder al beneficio, las futuras mamás deben cumplir con los requisitos establecidos por Anses y estar inscriptas en el Plan Sumar.

En los casos en que se cumplen las condiciones correspondientes, el alta puede realizarse automáticamente a partir de la inscripción al programa.

En cambio, las trabajadoras de casas particulares y las personas inscriptas en el monotributo social deben solicitar la Asignación por Embarazo de manera presencial en una oficina de Anses.

Una vez aprobada la prestación, las beneficiarias podrán acceder también a los beneficios alimentarios correspondientes, aunque su incorporación puede demorar entre dos y tres meses.