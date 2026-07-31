Asignación por Embarazo ANSES: cuánto se cobra y cuándo se paga en agosto de 2026

La Anses confirmó el calendario de pagos de la Asignación por Embarazo para agosto de 2026. Además del aumento del 1,89%, las beneficiarias también pueden cobrar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, elevando el ingreso mensual a casi $250.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de pagos de la Asignación por Embarazo correspondiente a agosto de 2026. Como sucede cada mes, las fechas de cobro fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiaria.

Durante agosto, la prestación tendrá un incremento del 1,89%, en línea con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en agosto de 2026?

Con el aumento aplicado por Anses, el monto bruto de la Asignación por Embarazo será de $150.848.

Sin embargo, el organismo retiene el 20% del beneficio, equivalente a $30.169,60, hasta que se acredite el nacimiento o la interrupción del embarazo. Por este motivo, el pago mensual que recibe la beneficiaria será de $120.678,40.

En el caso de quienes residen en la zona patagónica, el beneficio asciende a $196.102, con un pago directo de $156.881,60 y una retención de $39.220,40.

Beneficios adicionales: cuánto puede cobrar una embarazada

Además de la Asignación por Embarazo, las futuras madres reciben automáticamente otros programas administrados por el Ministerio de Capital Humano:

Tarjeta Alimentar: $72.250.

$72.250. Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $56.897.

De esta manera, una beneficiaria que perciba el pago directo de la asignación también cobrará un ingreso mensual total de $249.825,40, sumando las tres prestaciones.

Calendario de pagos de la Asignación por Embarazo en agosto de 2026

Las fechas de cobro confirmadas por Anses son las siguientes:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Lunes 10 de agosto 1 Martes 11 de agosto 2 Miércoles 12 de agosto 3 Jueves 13 de agosto 4 Viernes 14 de agosto 5 Martes 18 de agosto 6 Miércoles 19 de agosto 7 Jueves 20 de agosto 8 Viernes 21 de agosto 9 Lunes 24 de agosto

Requisitos para acceder a la Asignación por Embarazo

Para solicitar la prestación, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar un embarazo de al menos 12 semanas .

. Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Estar inscriptas en el Programa Sumar .

. No tener, como regla general, cobertura de obra social.

Que los ingresos del grupo familiar no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde agosto de 2026 será de $376.600.

No obstante, las trabajadoras de casas particulares y las monotributistas sociales pueden acceder a la Asignación por Embarazo aun cuando tengan cobertura médica o ingresos superiores al salario mínimo, siempre que cumplan con las condiciones previstas por la normativa vigente.