ANSES: quiénes cobran el bono de $70000 en septiembre

ANSES aplicó en septiembre un aumento del 1,9% en jubilaciones y pensiones, mantuvo el bono extraordinario de $70.000 y actualizó los haberes mínimos, máximos y de pensiones no contributivas. El organismo también difundió el calendario de pagos para todo el mes.

Redacción ElNueve.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre un aumento del 1,9% en jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, conforme lo establece el Decreto 274/2024. El bono extraordinario de $70.000 se mantiene para quienes perciben los haberes más bajos.

ANSES ¿Quiénes cobran el bono en septiembre 2025?

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo, así como a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Quienes cobran más del haber mínimo recibirán un bono proporcional para garantizar un ingreso total de $390.277,17.

Montos totales en septiembre 2025

  • Jubilación mínima: $320.277,17 + bono $70.000 → Total: $390.277,17
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sin bono)

Pensiones:

  • PUAM: $256.221,74 + bono $70.000 → Total: $326.221,74
  • PNC por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono $70.000 → Total: $294.194,02
  • PNC para madres de 7 hijos: equiparada a la mínima → $390.277,17 (con bono)

Cómo consultar el pago

Desde el inicio del calendario, los beneficiarios pueden verificar sus recibos de haberes a través de Mi ANSES, ingresando con la Clave de la Seguridad Social.

Jubilados y pensionads: ¿cuándo cobro en septiembre 2025?

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre