ANSES: quiénes cobran el bono de $70000 en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre un aumento del 1,9% en jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, conforme lo establece el Decreto 274/2024. El bono extraordinario de $70.000 se mantiene para quienes perciben los haberes más bajos.

ANSES ¿Quiénes cobran el bono en septiembre 2025?

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo, así como a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Quienes cobran más del haber mínimo recibirán un bono proporcional para garantizar un ingreso total de $390.277,17.

Montos totales en septiembre 2025

Jubilación mínima: $320.277,17 + bono $70.000 → Total: $390.277,17

$320.277,17 + bono $70.000 → Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sin bono)

Pensiones:

PUAM: $256.221,74 + bono $70.000 → Total: $326.221,74

$256.221,74 + bono $70.000 → PNC por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono $70.000 → Total: $294.194,02

$224.194,02 + bono $70.000 → PNC para madres de 7 hijos: equiparada a la mínima → $390.277,17 (con bono)

Cómo consultar el pago

Desde el inicio del calendario, los beneficiarios pueden verificar sus recibos de haberes a través de Mi ANSES, ingresando con la Clave de la Seguridad Social.

Jubilados y pensionads: ¿cuándo cobro en septiembre 2025?

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):