ANSES Jubilados y Asignaciones: mañana comienzan los pagos ¿quiénes cobran primero?

ANSES inicia este viernes el calendario de pagos de agosto para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con aumento incluido, los primeros en cobrar serán los beneficiarios de la AUH y quienes perciben el haber mínimo. Conocé el cronograma completo y los montos actualizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este viernes 8 de agosto el calendario de pagos correspondiente al mes, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Además, se aplicará un aumento del 1,62% sobre los haberes, conforme a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24), que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

Jubilaciones y pensiones: ¿quiénes cobran primero en agosto?

Los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El cronograma se organiza según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 8 de agosto 1 11 de agosto 2 12 de agosto 3 13 de agosto 4 y 5 14 de agosto 6 18 de agosto 7 19 de agosto 8 20 de agosto 9 21 de agosto

Quienes perciben haberes superiores comenzarán a cobrar desde el viernes 22 hasta el jueves 28 de agosto.

Jubilados: ¿cuánto cobro en agosto?

Con el aumento y el bono de $70.000, los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $384.305,37. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o vejez alcanzan los $290.013,76, mientras que la Pensión Madre de 7 hijos también llega a $384.305,37.

Asignaciones familiares y AUH

También desde el 8 de agosto se inicia el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados. El calendario sigue el mismo esquema por terminación de DNI, extendiéndose hasta el 22 de agosto.

AUH y SUAF: ¿Cuándo cobro en agosto 2025?

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Viernes 8 de agosto 1 Lunes 11 de agosto 2 Martes 12 de agosto 3 Miércoles 13 de agosto 4 Jueves 14 de agosto 5 Lunes 18 de agosto 6 Martes 19 de agosto 7 Miércoles 20 de agosto 8 Jueves 21 de agosto 9 Viernes 22 de agosto

Este cronograma se ve afectado por el feriado puente del viernes 15 de agosto, por lo que ese día no habrá acreditaciones.

AUH ¿Cuánto cobro?

Esto cobrás por la Asignación Universal por Hijo:

AUH por hijo : $112.941

: $112.941 Monto mensual acreditado (80%) : $90.352,80

: $90.352,80 Retención del 20% : se recupera presentando la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad.

: se recupera presentando la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad. Tarjeta Alimentar: Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250Familias con dos hijos: $81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Otras prestaciones