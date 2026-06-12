ANSES jubilados y asignaciones: ¿cuánto vas a cobrar en julio con el aumento?

El aumento de julio para jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES se definirá este jueves con el dato de inflación del Indec. Cuánto se estima que cobrarán AUH, SUAF, jubilados y beneficiarios de pensiones con una suba proyectada del 2,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la inflación de mayo fue del 2,15%, porcentaje que impactará directamente en los haberes y prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante julio de 2026.

Tal como establece el Decreto 274/2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que reemplazó a la anterior fórmula de movilidad jubilatoria.

Con el dato oficial ya confirmado, se pueden calcular los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

¿Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en julio?

Con el incremento del 2,15%, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33.

Además, quienes cobran el haber mínimo continuarán recibiendo el bono de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $481.989,33.

Por su parte, la jubilación máxima subirá de $2.713.948,17 a $2.772.497,06.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará de $322.654,39 a $329.591,46. Sumando el bono extraordinario, el total mensual llegará a $399.591,46.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez pasarán de $282.322,59 a $288.392,53. Con el bono de ANSES, el ingreso mensual será de $358.392,53.

Asimismo, la pensión para madres de siete hijos alcanzará los $411.989,33, llegando a $481.989,33 con el refuerzo de $70.000.

AUH: cuánto se cobrará en julio

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un incremento del 2,15%.

De este modo, el monto bruto pasará de $144.932 a $148.048. Sin embargo, debido a la retención del 20% que realiza ANSES hasta la presentación de la Libreta, el pago directo será de $118.438,40.

Para hijos con discapacidad, la prestación aumentará de $471.915 a $482.061, con un cobro efectivo de $385.648,80 tras la retención.

En el caso de los beneficiarios de la Zona Austral, la AUH ascenderá a $192.463, dejando un pago directo de $153.970,40. A su vez, el beneficio por hijo con discapacidad se elevará a $626.679, con un pago efectivo de $501.343,20.

Además, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará y pasará de $54.665 a $55.840 en julio.

Nuevos montos del SUAF

Las asignaciones familiares del SUAF también tendrán una actualización por movilidad.

La asignación por hijo del primer rango de ingresos subirá de $72.474 a $74.032, mientras que la asignación por hijo con discapacidad pasará de $235.967 a $241.040.

Por otro lado, la asignación por nacimiento aumentará a $86.294, mientras que el prenatal llegará a $74.032.

La asignación por adopción subirá a $515.929, la asignación por matrimonio alcanzará los $129.209 y la asignación por cónyuge aumentará a $17.963.

También aumentan los topes de ingresos del SUAF

ANSES ajustará además los límites de ingresos para acceder al sistema de asignaciones familiares.

El tope individual pasará de $2.970.968 a $3.034.843, mientras que el límite del grupo familiar aumentará de $5.941.936 a $6.069.686.

Con estos valores ya confirmados por el IPC oficial del Indec, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones ya pueden estimar cuánto cobrarán durante julio de 2026.