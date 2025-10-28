ANSES Jubilados y Asignaciones: ¿cuándo vas a cobrar en noviembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma completo de pagos de noviembre. Los pagos comenzarán a partir del 10.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma completo de pagos correspondiente a noviembre de 2025. El esquema incluye a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación por Embarazo, Desempleo y otras prestaciones.

En este mes se aplicará un incremento del 1,87 % sobre los haberes, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, debido al feriado trasladado del 12 de octubre, algunos pagos previstos para el viernes 10 podrían adelantarse o reprogramarse.

Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuádo cobro en octubre?

Estas son las fechas de pago de PNC en octubre:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembe

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Estas son las fechas de jubilados y pensionados en octubre:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 21 de noviembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Cómo consultar la liquidación en MI ANSES

Las liquidaciones individuales estarán disponibles en Mi ANSES a partir del 10 de noviembre. El organismo recordó que las fechas pueden sufrir modificaciones por feriados y reprogramaciones, por lo que se recomienda corroborar cada pago en el calendario oficial publicado en su sitio web.