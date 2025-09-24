ANSES Jubilados, Pensionados y Asignaciones: estos son todos los aumentos de octubre

En octubre de 2025, Anses aplicará un aumento del 1,87% en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares, aunque el bono de $70.000 seguirá congelado y el incremento real quedará por debajo de la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 aplicará un aumento del 1,87% en las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF. La actualización corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, informado por el Indec.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobrará en octubre

El Gobierno mantendrá vigente el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. Sin embargo, al no actualizarse ese refuerzo, el incremento real de los haberes quedará por debajo de la inflación.

Jubilación mínima (SIPA): pasará de $320.277,17 a $326.266,35 . Con el bono, el haber final será de $396.266,35 , lo que representa un aumento real del 1,53% .

Jubilación máxima: alcanzará los $2.195.463,70 , con una suba plena del 1,87% , ya que no recibe el refuerzo extraordinario.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): se ubicará en $261.013,09 . Sumado el bono, será de $331.013,09 , con un incremento efectivo del 1,47% .

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez y discapacidad: subirán a $228.386,45 , o $298.386,45 con bono, con un ajuste real del 1,43% .

PNC madres de siete hijos: se ajustará a $326.266,35, y con bono, a $396.266,35.

AUH y asignaciones familiares

Las asignaciones familiares del SUAF también tendrán incrementos en octubre:

Asignación por hijo (primer rango de ingresos): subirá de $57.549 a $58.624 .

Asignación por hijo con discapacidad: pasará de $187.379 a $190.883 .

Asignación por nacimiento: alcanzará $68.333 .

Prenatal: se ubicará en $58.624 .

Adopción: trepará a $408.575 .

Matrimonio: llegará a $102.319 .

Cónyuge: se actualizará a $14.221 .

Ayuda escolar anual: continuará congelada en $85.000.

En cuanto a la AUH, el monto por cada hijo pasará de $115.088 a $117.240, y en el caso de hijo con discapacidad, de $374.745 a $381.753. Tras la retención del 20% que realiza Anses, el pago directo será de $93.792 por menor y de $305.402,40 por hijo con discapacidad.

Posibles cambios para 2026

En paralelo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 propone un cambio sustancial: si se aprueba, las asignaciones familiares dejarán de actualizarse por la movilidad de Anses y ya no se ajustarían más según el IPC.