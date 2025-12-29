ANSES jubilados, pensionados y asignaciones: ¿cuándo cobrás en enero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya publicó el incremento en poco menos del 2,5% para enero. Además, ya están las fechas de pago de todas las prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en enero de 2026 un aumento algo inferior al 2,5% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según lo confirmado por el Indec tras publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Se trata del incremento establecido por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que define la movilidad vigente.

Además, se confirmó el bono extraordinario de $70.000, q ue se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

Este es el calendario de pagos de ANSES para enero 2026

Jubilados y Pensionados

ANSES organiza el pago de jubilaciones y pensiones de enero según la terminación del DNI y el tipo de haber:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos (hasta cierto tope)

Según terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

Organizados en grupos según DNI:

DNI terminados en 0 y 1: desde 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: desde 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: desde 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: desde 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: desde 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

Para pensiones no contributivas también hay cronograma por DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares

El pago de la AUH y Asignaciones Familiares en enero 2026 sigue un calendario escalonado por terminación de DNI:

DNI terminados en 0: 9 de enero

Asignación por Embarazo

Según el calendario, la Asignación por Embarazo comienza en:

Cómo comprobar tu fecha exacta

Puedes verificar la fecha de cobro específica según tu CUIL y prestaciones ingresando a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social desde el sitio oficial.