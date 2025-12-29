ANSES jubilados, pensionados y asignaciones: ¿cuándo cobrás en enero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya publicó el incremento en poco menos del 2,5% para enero. Además, ya están las fechas de pago de todas las prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en enero de 2026 un aumento algo inferior al 2,5% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según lo confirmado por el Indec tras publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Se trata del incremento establecido por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que define la movilidad vigente.
Además, se confirmó el bono extraordinario de $70.000, q ue se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.
Este es el calendario de pagos de ANSES para enero 2026
Jubilados y Pensionados
ANSES organiza el pago de jubilaciones y pensiones de enero según la terminación del DNI y el tipo de haber:
Jubilados y pensionados con haberes mínimos (hasta cierto tope)
Según terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0: 9 de enero
-
DNI terminados en 1: 12 de enero
-
DNI terminados en 2: 13 de enero
-
DNI terminados en 3: 14 de enero
-
DNI terminados en 4: 15 de enero
-
DNI terminados en 5: 16 de enero
-
DNI terminados en 6: 19 de enero
-
DNI terminados en 7: 20 de enero
-
DNI terminados en 8: 21 de enero
-
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
Organizados en grupos según DNI:
-
DNI terminados en 0 y 1: desde 23 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: desde 26 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: desde 27 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: desde 28 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: desde 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
Para pensiones no contributivas también hay cronograma por DNI:
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares
El pago de la AUH y Asignaciones Familiares en enero 2026 sigue un calendario escalonado por terminación de DNI:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
Según el calendario, la Asignación por Embarazo comienza en:
- DNI terminados en 0: 12de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Cómo comprobar tu fecha exacta
Puedes verificar la fecha de cobro específica según tu CUIL y prestaciones ingresando a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social desde el sitio oficial.