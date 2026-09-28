ANSES: ¿de cuánto es el bono que cobrarán los jubilados con la mínima en octubre del 2026?

El refuerzo se abonará junto con el aumento del 1,66% correspondiente a la movilidad mensual. El monto del bono dependerá de los ingresos previsionales que perciba cada titular.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 de Anses en octubre

El decreto establece que los jubilados y pensionados cuyos ingresos sean iguales o inferiores al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.

En cambio, quienes cobren un haber superior a la mínima recibirán un refuerzo proporcional, hasta alcanzar un ingreso equivalente a la jubilación mínima más el bono. La medida también incluye a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026

Con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, los montos brutos de las principales prestaciones previsionales quedarán de la siguiente manera:

Prestación Haber mensual Bono Total bruto Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 PUAM $348.598,81 $70.000 $418.598,81 PNC por vejez y discapacidad $305.023,96 $70.000 $375.023,96 PNC para madres de siete hijos $435.748,51 $70.000 $505.748,51

Los valores corresponden a los montos informados para octubre de 2026. En el caso de quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo, el bono será menor a $70.000, según corresponda, para no superar el tope establecido de $505.748,51.

El aumento real de los jubilados será menor por el congelamiento del bono

Aunque la movilidad de octubre será del 1,66%, ese porcentaje no se trasladará íntegramente al ingreso total de quienes reciben el bono previsional.

Esto se debe a que el refuerzo permanece congelado en $70.000, sin actualizarse en función de la inflación. Por ese motivo, el incremento efectivo sobre el ingreso total será menor al porcentaje de movilidad anunciado.

Según los cálculos informados, las variaciones serán las siguientes:

Jubilación mínima y PNC para madres de siete hijos: 1,43%.

PUAM: 1,38%.

PNC por vejez y discapacidad: 1,35%.

De esta manera, el aumento mensual se aplicará sobre los haberes previsionales, mientras que el bono continuará con el mismo valor nominal.

Desde cuándo se paga el bono de Anses

El bono extraordinario se liquidará durante octubre junto con los haberes previsionales, de acuerdo con el calendario de pagos de Anses.

Para acceder al refuerzo, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes en que se realice la liquidación. Además, el decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para otros conceptos.