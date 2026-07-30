Anses confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: todas las fechas y los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026. Como cada mes, las fechas de cobro fueron organizadas según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Además del cronograma, el organismo aplicará un incremento del 1,89% en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. En el caso de los jubilados y pensionados, también continuará el pago del bono extraordinario de $70.000.

La actualización se realiza de acuerdo con la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en agosto

Con el aumento del 1,89%, la jubilación mínima será de $419.775,93. Al sumar el bono de $70.000, quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de $489.775,93.

Por su parte, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,49.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0.

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4.

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5.

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6.

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7.

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8.

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Martes 25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas también recibirán el incremento del 1,89%.

PNC por discapacidad y por vejez: $293.843,15 , que alcanzarán $363.843,15 con el bono.

, que alcanzarán con el bono. PNC para madres de siete hijos: $419.775,93, que llegarán a $489.775,93 con el refuerzo de $70.000.

Calendario de pago de las PNC

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Las asignaciones familiares para titulares de PNC se abonarán desde el 10 de agosto, sin importar la terminación del DNI.

AUH: nuevos montos y calendario de cobro

La Asignación Universal por Hijo aumentará a $150.848. Como la mayoría de los beneficiarios cobra el 80% del beneficio, el pago directo será de $120.678,40, mientras que el 20% restante se retendrá hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto ascenderá a $491.173, con un pago mensual de $392.938,40.

Fechas de pago de la AUH

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0.

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4.

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5.

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6.

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7.

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8.

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Las familias con hijos de hasta cinco años pueden cobrar el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud y Anses verifican automáticamente los controles sanitarios y el esquema obligatorio de vacunación.

Asignación por Embarazo

La prestación también aumentará a $150.848. Luego de la retención del 20%, el pago directo será de $120.678,40.

Calendario de pago

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0.

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4.

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5.

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6.

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7.

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8.

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Asignaciones familiares del SUAF

Las asignaciones familiares también reflejarán el incremento del 1,89%.

Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $75.433 .

. Asignación por hijo con discapacidad: $245.597.

El monto definitivo dependerá del ingreso del grupo familiar.

Asignación por hijo

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0.

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4.

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5.

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6.

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7.

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8.

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9.

Prenatal y Asignación por Maternidad

Prenatal

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

La Asignación por Maternidad se abonará el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción tendrán dos períodos de pago:

Primera quincena: del 11 de agosto al 11 de septiembre de 2026 .

. Segunda quincena: del 24 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

Fondo de Desempleo

El cronograma de pagos será el siguiente:

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9.

Cuándo estarán disponibles las liquidaciones

Anses habilitará las liquidaciones de agosto desde el lunes 10 de agosto en Mi Anses. A partir de esa fecha, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones podrán consultar el detalle de sus haberes, bonos, asignaciones y descuentos ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.