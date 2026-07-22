ANSES: ¿cómo se puede tramitar un turno para las oficinas?

La nueva modalidad elimina las restricciones por domicilio y permite a los ciudadanos seleccionar la oficina que les resulte más conveniente al momento de gestionar un turno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que quienes necesiten solicitar un turno para realizar un trámite ya pueden elegir libremente la oficina donde desean ser atendidos, sin importar el domicilio registrado.

La medida busca brindar mayor flexibilidad a los ciudadanos, permitiendo que puedan realizar sus gestiones en la sede que les resulte más conveniente por motivos laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria.

Cómo solicitar un turno en ANSES

Para elegir la oficina donde realizar un trámite, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de ANSES y acceder a Trámites y servicios .

. Seleccionar la opción Turnos .

. Hacer clic en Solicitar un turno .

. Elegir el trámite que desean realizar.

Ingresar el número de CUIL del titular y presionar Continuar .

. Verificar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) sean correctos.

Seleccionar la opción Buscar por provincia .

. Completar el proceso siguiendo las indicaciones del sistema.

Qué beneficios tiene esta nueva modalidad

Desde ANSES explicaron que este cambio busca facilitar el acceso a los servicios del organismo, especialmente para quienes se encuentran temporalmente en otra ciudad o provincia distinta a la de su domicilio.

Además, la posibilidad de elegir cualquier oficina permite:

Adaptar la atención a situaciones laborales, familiares o de viaje.

Descentralizar la atención en las distintas sedes del organismo.

Optimizar la capacidad operativa de las oficinas.

Reducir traslados innecesarios y acortar los tiempos de espera.

Los turnos también pueden consultarse o cancelarse

ANSES recordó que los turnos solicitados pueden administrarse de forma sencilla desde mi ANSES, donde los usuarios tienen la posibilidad de consultar la fecha asignada o cancelar el turno en caso de no poder asistir. De esta manera, también se favorece una mejor disponibilidad de turnos para otros ciudadanos.