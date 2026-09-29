ANSES: ¿cómo podés recuperar tu clave de Mi ANSES rápido con el celular?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una opción para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social directamente desde la aplicación Mi ANSES, utilizando la cámara del celular y una validación biométrica. El trámite requiere el DNI y una foto para comprobar la identidad.

La Clave de la Seguridad Social es necesaria para realizar distintos trámites y consultas a través de Mi ANSES y Atención Virtual, sin tener que concurrir personalmente a una oficina.

Cómo recuperar la clave de Mi ANSES desde el celular

El nuevo sistema permite hacer el trámite de manera rápida desde la aplicación. Estos son los pasos:

1. Ingresar a la app Mi ANSES

Primero hay que ingresar a la app Mi ANSES desde el celular con el CUIL. Allí se debe buscar la opción “Crear Clave”, que permite tanto generar una nueva clave como recuperar la anterior.

2. Validar la identidad con el celular

La aplicación solicitará escanear el código del último DNI utilizando la cámara del teléfono.

Después, será necesario habilitar la cámara frontal para realizar una validación biométrica mediante una fotografía del rostro. La propia aplicación guía al usuario durante el proceso.

3. Crear una nueva clave

Una vez validada la identidad, se debe ingresar una nueva Clave de la Seguridad Social.

Para que sea válida, la contraseña debe:

Tener entre 8 y 15 caracteres .

. Combinar letras y números .

. Incluir al menos una letra mayúscula.

Además, hay que aceptar las políticas de seguridad.

4. Ya se puede ingresar a Mi ANSES

Finalizado el proceso, la nueva clave permite volver a ingresar a Mi ANSES tanto desde el celular como desde una computadora.

También puede utilizarse para acceder a Atención Virtual y realizar diferentes trámites y consultas de ANSES.

¿Qué pasa si quiero recuperar la clave desde una computadora?

Si el trámite se realiza desde una computadora, el procedimiento continúa con el sistema tradicional. Luego de ingresar el CUIL y el número de trámite del DNI, el usuario debe responder preguntas de seguridad.

Si después de tres intentos no logra responderlas correctamente, deberá acercarse a una oficina de ANSES sin turno y con el DNI para generar nuevamente la clave.

También es posible realizar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES, sin turno.

¿Qué necesito para recuperar la clave de Mi ANSES con el celular?

Con el nuevo sistema, los elementos principales son:

Celular con la app Mi ANSES instalada.

DNI.

Cámara del celular para escanear el documento.

Cámara frontal para realizar la validación biométrica .

. Una nueva clave que cumpla con los requisitos de seguridad.

La opción de validación biométrica busca facilitar la recuperación de la clave sin necesidad de concurrir a una oficina.

Para consultar la información oficial y acceder a las opciones para generar o recuperar la Clave de la Seguridad Social, ANSES dispone de su sección específica sobre el trámite.