ANSES: cómo podés consultar con tu documento si te corresponde el reintegro de hasta $20000 en supermercados

Jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país. Con solo ingresar el DNI en la web de ANSES, se puede corroborar si corresponde el reintegro de hasta $20.000 mensuales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) impulsa el programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país para jubilados y pensionados. A través de esta iniciativa, se puede acceder a rebajas en las compras cotidianas y, en algunos casos, a la devolución de hasta $20.000 mensuales.
Beneficios ANSES: en qué consiste el programa
El beneficio incluye:
-
10% de descuento en supermercados adheridos, en muchos casos sin tope.
-
20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza.
-
5% adicional de reintegro (hasta $20.000 mensuales) para quienes cobran su jubilación o pensión en Banco Nación y pagan con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia.
-
En el caso de quienes perciben haberes en Banco Galicia, se suma un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
Cómo saber si te corresponde
ANSES habilitó una herramienta online para consultar con el número de DNI si el beneficio está disponible para cada persona.
-
Ingresá al sitio oficial de Beneficios ANSES.
-
Colocá tu número de documento en el campo habilitado.
-
El sistema te informará de inmediato si podés acceder a los descuentos y reintegros.
De esta manera, cada jubilado o pensionado puede verificar rápidamente si le corresponde el reintegro mensual de hasta $20.000.
INGRESÁ DESDE ACÁ Y CHEQUEÁ SI TE CORRESPONDE
Comercios adheridos
El programa alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país, incluyendo las principales cadenas de supermercados, farmacias y ópticas. El listado completo puede consultarse en la web oficial de ANSES.