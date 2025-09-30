ANSES: cómo podés consultar con tu documento si te corresponde el reintegro de hasta $20000 en supermercados

Jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país. Con solo ingresar el DNI en la web de ANSES, se puede corroborar si corresponde el reintegro de hasta $20.000 mensuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) impulsa el programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país para jubilados y pensionados. A través de esta iniciativa, se puede acceder a rebajas en las compras cotidianas y, en algunos casos, a la devolución de hasta $20.000 mensuales.

Beneficios ANSES: en qué consiste el programa

El beneficio incluye:

10% de descuento en supermercados adheridos, en muchos casos sin tope.

20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza.

5% adicional de reintegro (hasta $20.000 mensuales) para quienes cobran su jubilación o pensión en Banco Nación y pagan con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia.

En el caso de quienes perciben haberes en Banco Galicia, se suma un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Cómo saber si te corresponde

ANSES habilitó una herramienta online para consultar con el número de DNI si el beneficio está disponible para cada persona.

Ingresá al sitio oficial de Beneficios ANSES. Colocá tu número de documento en el campo habilitado. El sistema te informará de inmediato si podés acceder a los descuentos y reintegros.

De esta manera, cada jubilado o pensionado puede verificar rápidamente si le corresponde el reintegro mensual de hasta $20.000.

Comercios adheridos

El programa alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país, incluyendo las principales cadenas de supermercados, farmacias y ópticas. El listado completo puede consultarse en la web oficial de ANSES.