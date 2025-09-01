ANSES: cómo chequear con tu documento y por Internet si te corresponde el reintegro de hasta $35000 en supermercados

Desde septiembre, jubilados y pensionados accederán a descuentos exclusivos en supermercados y reintegros adicionales a través del Banco Nación. La medida busca mejorar el poder de compra sin generar costos para el Estado.

El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha del programa Beneficios ANSES, una iniciativa que comenzará a regir desde septiembre y está destinada a mejorar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados en todo el país.

El programa contempla descuentos exclusivos en supermercados, con un 10 % de rebaja sin tope de reintegro para compras generales, y en algunos comercios, un 20 % adicional en productos de perfumería y limpieza. La medida apunta a aliviar el gasto cotidiano de más de 7 millones de beneficiarios y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio minorista, generando mayor circulación de clientes sin representar un costo fiscal para el Estado.

Jubilados: convenio con Banco Nación

Como parte del plan, se firmó un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA) que habilita un reintegro adicional del 5 % para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad. Este beneficio se aplica a compras realizadas en supermercados adheridos —Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea— mediante BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito. El reintegro tiene un tope mensual de $20.000.

Además, el Banco Nación depositará una remuneración diaria del 32 % TNA sobre el saldo disponible en las cuentas de los beneficiarios, hasta un máximo de $500.000, lo que representa un incentivo adicional al ahorro.

Beneficios ANSES: estos son los descuentos en supermercados:

Beneficios ANSES: ¿Cómo consultar si te corresponde?

Los beneficiarios de la Asignación Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden consultar con el número de documento a través de la página web oficial. Solo tienen que ingresar el número de documento y listo, el sistema les señalará si están habilitados o no para obtener el reintegro.