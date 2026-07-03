ANSES AUH y Jubilados: este es el cronograma completo de pagos de julio

ANSES publicó el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y prestaciones por desempleo. Conocé qué día cobrás según la terminación de tu DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y prestaciones por desempleo.
Como es habitual, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los beneficiarios podrán consultar su recibo de haberes en Mi ANSES desde el inicio del calendario de pagos.
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminado en 2: 13 de julio
- DNI terminado en 3: 14 de julio
- DNI terminado en 4: 15 de julio
- DNI terminado en 5: 16 de julio
- DNI terminado en 6: 17 de julio
- DNI terminado en 7: 20 de julio
- DNI terminado en 8: 21 de julio
- DNI terminado en 9: 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminado en 2: 13 de julio
- DNI terminado en 3: 14 de julio
- DNI terminado en 4: 15 de julio
- DNI terminado en 5: 16 de julio
- DNI terminado en 6: 17 de julio
- DNI terminado en 7: 20 de julio
- DNI terminado en 8: 21 de julio
- DNI terminado en 9: 22 de julio
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 13 de julio
- DNI terminado en 1: 14 de julio
- DNI terminado en 2: 15 de julio
- DNI terminado en 3: 16 de julio
- DNI terminado en 4: 17 de julio
- DNI terminado en 5: 20 de julio
- DNI terminado en 6: 21 de julio
- DNI terminado en 7: 22 de julio
- DNI terminado en 8: 23 de julio
- DNI terminado en 9: 24 de julio
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio
En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se acredita el primer día del calendario, sin importar la terminación del DNI.
Asignaciones de pago único
Las prestaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonarán en las siguientes fechas:
- Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto.
- Segunda quincena: del 23 de julio al 11 de agosto.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 8 de julio y el 11 de agosto.
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio
Prestación por Desempleo Plan 2
Los beneficiarios del Plan 2, correspondiente al período de junio, cobrarán entre el 30 de junio y el 8 de julio, sin distinción por terminación de DNI.