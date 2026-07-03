ANSES AUH y Jubilados: este es el cronograma completo de pagos de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas y prestaciones por desempleo.

Como es habitual, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los beneficiarios podrán consultar su recibo de haberes en Mi ANSES desde el inicio del calendario de pagos.

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 13 de julio

DNI terminado en 1: 14 de julio

DNI terminado en 2: 15 de julio

DNI terminado en 3: 16 de julio

DNI terminado en 4: 17 de julio

DNI terminado en 5: 20 de julio

DNI terminado en 6: 21 de julio

DNI terminado en 7: 22 de julio

DNI terminado en 8: 23 de julio

DNI terminado en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se acredita el primer día del calendario, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único

Las prestaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonarán en las siguientes fechas:

Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto .

del . Segunda quincena: del 23 de julio al 11 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 8 de julio y el 11 de agosto.

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

Prestación por Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Plan 2, correspondiente al período de junio, cobrarán entre el 30 de junio y el 8 de julio, sin distinción por terminación de DNI.