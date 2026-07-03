La DGE suspendió las clases en el turno tarde para este viernes

La Dirección General de Escuelas decidió continuar con la decisión de esta mañana y prorrogará para la tarde la suspensión de las clases. Defensa Civil mantiene la Alerta Amarilla por el frío extremo en la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó que pasa con las clases del turno tarde vespertirno y nocturno para este viernes 3 de julio. Por recomendación de Defensa Civil decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) el jueves por la noche ya había suspendido las clases para el turno mañana. Ahora, decidió extender la suspensión por la tarde y noche de este viernes.

La medida es para todas las modalidades.

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¿Cómo estará este viernes 03-07-2026?

Este viernes estará mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos leves del noreste, lloviznas aisladas en la mañana. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 5°C | Mínima: 0°C

Sábado 04-07-2026

El sábado estará cubierto a parcial nublado con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 7°C | Mínima: 0°C

Domingo 05-07-2026

Nubosidad en disminución con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -1°C

Martes 07-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste

Máxima: 13°C | Mínima: -1°C

Miércoles 08-07-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable.

Máxima: 13°C | Mínima: 1°C