ANSES AUH y jubilaciones: ¿cuándo vas a cobrar en junio del 2026?

ANSES confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, AUH, SUAF y otras prestaciones. Enterate qué día cobrás según la terminación de tu DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Pensiones No Contributivas y otras prestaciones sociales.

Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de beneficio. Además, los jubilados pueden consultar su recibo de haberes desde mi ANSES a partir del inicio del cronograma.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán sus pagos de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de junio quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobrás en junio

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en estas fechas:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo cobrarán según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Prenatal y Maternidad

El calendario de pagos para la Asignación por Prenatal y Maternidad será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realiza el primer día del calendario correspondiente, sin importar la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán en junio según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de junio y el 8 de julio.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se pagarán en dos períodos:

Primera quincena: del 9 de junio al 8 de julio

Segunda quincena: del 22 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Plan 2