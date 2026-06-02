ANSES AUH y jubilaciones: ¿cuándo vas a cobrar en junio del 2026?

ANSES confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, AUH, SUAF y otras prestaciones. Enterate qué día cobrás según la terminación de tu DNI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Pensiones No Contributivas y otras prestaciones sociales.
Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de beneficio. Además, los jubilados pueden consultar su recibo de haberes desde mi ANSES a partir del inicio del cronograma.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán sus pagos de acuerdo con la terminación del documento:
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de junio quedó definido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobrás en junio
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en estas fechas:
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo cobrarán según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 16 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Prenatal y Maternidad
El calendario de pagos para la Asignación por Prenatal y Maternidad será el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realiza el primer día del calendario correspondiente, sin importar la terminación del DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán en junio según el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de junio y el 8 de julio.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se pagarán en dos períodos:
- Primera quincena: del 9 de junio al 8 de julio
- Segunda quincena: del 22 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI: del 3 al 10 de junio.