ANSES AUH, SUAF y Jubilados: estos son todos los aumentos de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un incremento del 3,38% para mayo de 2026 que impactará en jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF. Además, se mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados.

El ajuste se realiza en base al Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el cálculo toma como referencia la inflación de marzo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que fue del 3,4%, aunque Anses aplica dos decimales, lo que explica la leve diferencia.

Jubilaciones y pensiones: nuevos montos

Con el aumento de mayo:

La jubilación mínima pasará de $380.319,31 a $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total será de $463.174,10. Sin embargo, debido a que el refuerzo está congelado, el incremento real será del 2,85%.

pasará de $380.319,31 a $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total será de $463.174,10. Sin embargo, debido a que el refuerzo está congelado, el incremento real será del 2,85%. La jubilación máxima subirá de $2.559.188,80 a $2.645.689,38, sin acceso al bono adicional.

subirá de $2.559.188,80 a $2.645.689,38, sin acceso al bono adicional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $314.539,27 y alcanzará los $384.539,27 con el bono. El aumento real será del 2,75%.

(PUAM) aumentará a $314.539,27 y alcanzará los $384.539,27 con el bono. El aumento real será del 2,75%. Las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y vejez subirán a $275.221,87. Con el refuerzo, llegarán a $345.221,87, con una mejora real del 2,68%.

(PNC) por discapacidad y vejez subirán a $275.221,87. Con el refuerzo, llegarán a $345.221,87, con una mejora real del 2,68%. Las PNC para madres de siete hijos se ubicarán en $393.174,10 y, con bono, totalizarán $463.174,10, con un incremento real del 2,85%.

Asignaciones familiares del SUAF

Las asignaciones familiares también se actualizarán un 3,38%, con montos que varían según los ingresos del grupo familiar:

Asignación por hijo (primer rango): $70.651

Otros rangos: $47.658, $28.826 y $14.876

Para hijos con discapacidad, los valores serán de $230.032, $162.733 y $103.041, según el nivel de ingresos.

Otros beneficios:

Nacimiento: $82.353

Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142

Además, se actualizarán los topes de ingresos:

Límite individual: $2.896.244

Límite familiar: $5.792.487

AUH y asignación por embarazo

La AUH y la asignación por embarazo aumentarán de $136.666 a $141.286. Sin embargo, Anses retiene el 20% del monto hasta la presentación de los controles obligatorios, por lo que el pago directo será de $113.028,80.

En el caso de AUH por discapacidad, el monto subirá a $460.045, con un pago directo de $368.036 tras la retención.

No obstante, algunas familias podrán cobrar el 100% del beneficio si los controles sanitarios de niños de hasta 4 años son verificados automáticamente por el organismo previsional y el sistema de salud.