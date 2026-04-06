ANSES, AUH, Jubilados: ¿Por qué ANSES no empieza a pagar abril este lunes y tampoco el miércoles?

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el cronograma de pagos. Los beneficiarios comenzarán a recibir esta semana pero no como paga habitualmente ¿a qué se debe?

Muchos beneficiarios de asignaciones y jubilaciones de ANSES se preguntan por qué no cobramos este lunes o se percibirán el miércoles como habitualmente abona la ANSES. Es que este mes, entendiendo los feriados consecutivos que hubo en abril, recién comenzará a pagarse a partir del viernes 10.

De esta manera, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026, que incluye un incremento del 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados a través del Decreto 213/2026.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $380.319,31 y, con el refuerzo, alcanza los $450.319,31. En tanto, el haber máximo se ubica en $2.559.188,80.

Jubilados y pensionados

En el caso de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el cronograma de pagos se extenderá del 10 al 23 de abril, según la terminación del DNI. Por su parte, quienes perciben haberes superiores cobrarán entre el 24 y el 30 de abril.

El calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo es el siguiente:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6.

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7.

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8.

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9.

En tanto, los jubilados y pensionados de Anses que superan el haber mínimo cobrarán en estas fechas:

Viernes 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9.

Pensiones No Contributivas: ¿cuándo cobrás en abril?

Las Pensiones no Contributivas (PNC) también reciben el aumento. La prestación por discapacidad y la pensión por vejez pasan a $266.223,52, que se elevan a $336.223,52 con el bono. En tanto, la pensión para madres de siete hijos equivale a la jubilación mínima, alcanzando los $450.319,31 con el adicional. A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementa a $304.255,44 y llega a $374.255,44 con el refuerzo. Los pagos de este grupo se realizarán entre el 10 y el 15 de abril.

El cronograma de pagos será el siguiente:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 14 de abril: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo: ¿cuándo cobrás en abril?

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $136.666, aunque el monto directo a cobrar será de $109.332,80 tras la retención del 20%. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $445.003, con un pago efectivo de $356.002,40. La Asignación por Embarazo mantiene el mismo esquema de montos y retención. El calendario de pagos para estas prestaciones se desarrollará del 10 al 23 de abril, según la terminación del documento.

El calendario de pagos de la AUH y asignación por embarazo será el siguiente:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6.

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7.

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8.

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9.

Asignaciones Familiares: ¿cuánto cobrás en abril?

Respecto a las asignaciones familiares del sistema SUAF, los valores varían de acuerdo al ingreso del grupo familiar y aún restan ser oficializados. Sin embargo, estimaciones privadas anticipan que la asignación por hijo se ubicará en $68.341 para el primer rango, mientras que la de hijo con discapacidad alcanzaría los $222.511. También se prevén montos de $79.660 por nacimiento, $476.268 por adopción y $119.275 por matrimonio. Los pagos seguirán el mismo esquema que la AUH.

El calendario de pagos de SUAF son:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6.

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7.

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8.

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9.

En cuanto a otras prestaciones, la asignación por prenatal se abonará entre el 14 y el 20 de abril, mientras que la asignación por maternidad se pagará del 14 de abril al 12 de mayo. Las asignaciones de pago único se liquidarán entre el 13 de abril y el 12 de mayo.

Por último, la prestación por desempleo tendrá en abril un monto mínimo de $176.200 y un máximo de $352.400, con pagos programados entre el 22 y el 28 de abril.

Las liquidaciones estarán disponibles en la plataforma Mi Anses a partir del 10 de abril, donde los beneficiarios podrán consultar sus haberes ingresando con CUIL