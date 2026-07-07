ANSES actualizó la Asignación por Nacimiento: cuánto se cobra en julio de 2026 y quiénes pueden acceder

ANSES incrementó un 2,15% la Asignación por Nacimiento desde julio de 2026, llevando el pago único a $86.295. Conocé quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el monto de la Asignación por Nacimiento para julio de 2026 con un incremento del 2,15%. Como resultado de este ajuste, el beneficio pasó a ser de $86.295.

El nuevo valor fue oficializado mediante la Resolución 187/2026 y alcanza tanto a familias incluidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cumplan con los requisitos establecidos.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento

La Asignación por Nacimiento está destinada a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Titulares de la prestación por desempleo que forman parte del SUAF.

Beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, gracias al Plan de los Mil Días.

Sin embargo, aunque integran el SUAF, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los monotributistas no perciben este pago único.

En el caso de quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo, el beneficio corresponde únicamente si la familia percibía alguna de estas prestaciones durante el mes en que nació el niño.

Requisitos de ingresos para el SUAF

Las familias alcanzadas por el SUAF deben respetar los topes de ingresos fijados por ANSES para acceder a la prestación.

Desde julio de 2026, los límites son:

Ingreso individual máximo: $3.034.844.

$3.034.844. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Cómo solicitar la Asignación por Nacimiento

El trámite varía según el régimen al que pertenezca el solicitante.

Los beneficiarios del SUAF pueden iniciar la gestión de forma presencial en una oficina de ANSES o a través del servicio de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

Por su parte, quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo deben realizar el trámite exclusivamente de manera presencial, con turno previo.

La solicitud puede presentarse desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta dos años después.

Documentación requerida

Para completar el trámite es necesario presentar:

La partida de nacimiento del recién nacido.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar.

Es importante tener en cuenta que el importe abonado por ANSES corresponde al valor vigente en el mes en que se produjo el nacimiento, independientemente de cuándo se realice el trámite dentro del plazo establecido.