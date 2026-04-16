Acompañamiento Social: ¿hasta cuándo continuará?

El Gobierno confirmó que el Acompañamiento Social continuará hasta 2028 con un pago mensual de $78.000, pero sin nuevas inscripciones ni traspasos desde otros programas.

El Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del Programa de Acompañamiento Social y garantizó el pago mensual de $78.000 para sus beneficiarios. De esta manera, se oficializó la extensión de esta línea del ex Potenciar Trabajo, tal como había sido anticipado.

La cartera nacional aclaró que esta medida no impacta en el programa Volver al Trabajo, cuyo último pago fue realizado recientemente por la Anses. Ese plan quedó finalizado y no tendrá continuidad.

Acompañamiento Social seguirá hasta 2028

La prórroga fue establecida mediante la Resolución 90/2026, que fija una vigencia total de 48 meses desde su implementación original. Esto implica que el beneficio continuará, en principio, hasta abril de 2028, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Desde el Ministerio destacaron que la decisión se tomó tras evaluar el impacto positivo del programa en la reducción de la pobreza y la indigencia. Además, señalaron que la asistencia permitió mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables y fortalecer la inclusión social.

Asimismo, se confirmó que el monto se mantendrá en $78.000 mensuales y que los pagos continuarán a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Acompañamiento Social: quiénes seguirán cobrando

El Programa de Acompañamiento Social fue creado hace dos años e incluyó a determinados beneficiarios del entonces Potenciar Trabajo. Entre ellos:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.

Mujeres con cuatro o más hijos menores de edad.

Titulares provenientes de situaciones especiales vinculadas al ex Potenciar Trabajo.

Desde Capital Humano aclararon que solo continuarán percibiendo el beneficio quienes ya formaban parte del programa. Es decir, no se habilitarán nuevas inscripciones ni habrá traspasos desde Volver al Trabajo.

Acompañamiento Social: cuáles son los requisitos para mantener el beneficio

Para seguir cobrando el programa, los titulares deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Ministerio:

Presentar controles de salud en caso de embarazo.

Acreditar el calendario de vacunación de los menores a cargo.

Garantizar la escolaridad de niños y adolescentes.

Participar en capacitaciones, incluidos cursos en la plataforma Formando Capital Humano.

Desde la cartera indicaron que estas condiciones buscan reforzar el acompañamiento integral de las familias y promover su desarrollo a largo plazo.