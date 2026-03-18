Acompañamiento social: ¿continuarán cobrando los $78000?

El Gobierno confirmó que Acompañamiento Social seguirá vigente con pagos mensuales y mayor presupuesto, mientras que Volver al Trabajo dejará de existir y será reemplazado por un sistema de capacitación sin ayuda económica directa.

El Ministerio de Capital Humano señaló que Anses continuará con el pago del Programa Acompañamiento Social, garantizando así la continuidad de esta asistencia económica destinada a un sector específico de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

Según se informó, quienes forman parte de Acompañamiento Social seguirán cobrando mensualmente $78.000, lo que lleva tranquilidad a miles de titulares que tenían dudas sobre la continuidad del beneficio.

En contraste, el programa Volver al Trabajo dejará de abonarse y será reemplazado por un nuevo sistema de vouchers educativos, orientado a la capacitación laboral.

Acompañamiento Social continuará con mayor presupuesto

La continuidad del programa está contemplada en el Presupuesto 2026, donde se prevé un aumento real del 49,7% en las partidas destinadas a esta política pública. Este incremento refuerza la decisión del Gobierno de sostener la asistencia.

Actualmente, Acompañamiento Social alcanza a 204.766 beneficiarios en todo el país. El grupo está compuesto principalmente por personas mayores de 50 años y mujeres con cuatro o más hijos, sectores que presentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral formal.

Fin de Volver al Trabajo y paso a vouchers educativos

Por su parte, el programa Volver al Trabajo dejará de tener vigencia a partir del 9 de abril. Sus beneficiarios percibirán la última cuota en mayo, debido a que la Anses liquida los pagos a mes vencido.

Luego de esa fecha, quienes lo deseen podrán sumarse al nuevo sistema de vouchers educativos. Este esquema permitirá acceder a capacitaciones en oficios y áreas técnicas, aunque no incluirá un pago mensual como el actual.

El objetivo del Ministerio de Capital Humano es reemplazar la asistencia directa por herramientas de formación que faciliten la inserción laboral.

Para participar de los cursos de capacitación que ofrecerán distintas empresas, los interesados deberán completar un formulario a través del Portal Empleo. El plazo para realizar este trámite vence el 20 de marzo.

La finalización de Volver al Trabajo generó incertidumbre entre los beneficiarios de Acompañamiento Social, pero desde el organismo confirmaron que el pago mensual de $78.000 continuará sin cambios.