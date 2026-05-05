Acompañamiento Social: cobraron los $78000 ¿qué pasa con Volver al Trabajo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditó $78.000 a los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social, en el marco del cronograma habitual de pagos. De esta manera, el Ministerio de Capital Humano continúa con la asistencia económica destinada a quienes integraban esta línea del ex Potenciar Trabajo.

El Programa de Acompañamiento Social fue reformulado recientemente a través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, que introdujo una serie de requisitos vinculados a salud, educación y formación.

Entre las principales condiciones para acceder al cobro, los titulares deben acreditar la escolaridad de los menores a cargo, cumplir con controles sanitarios y de vacunación, y participar en cursos de capacitación, incluyendo los dictados en la plataforma Formando Capital Humano. En el caso de las mujeres embarazadas, también es obligatorio cumplir con los controles médicos correspondientes.

Además, la normativa extendió la vigencia del programa por 48 meses, lo que garantiza su continuidad hasta abril de 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria. En ese sentido, el Presupuesto 2026 ya contempla las partidas necesarias para asegurar su financiamiento durante el año en curso.

Desde el sitio especializado EconoBlog recordaron que el programa está dirigido a personas mayores de 50 años y a mujeres con cuatro o más hijos que formaban parte del esquema anterior. También remarcaron que no habrá nuevas incorporaciones.

Incertidumbre sobre Volver al Trabajo

En paralelo, aún no se confirmó la fecha de acreditación del programa Volver al Trabajo. Si bien había sido dado de baja, una medida judicial ordenó la continuidad de los pagos.

Esto implica que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá reasignar fondos para cumplir con dicha obligación, ya que el programa no estaba contemplado en el Presupuesto 2026.

Por otra parte, se suspendió la implementación del sistema de vouchers educativos que iba a reemplazar esta iniciativa. No obstante, el Gobierno avanza con la firma de convenios con empresas privadas, que serán las encargadas de ofrecer capacitaciones a los beneficiarios.