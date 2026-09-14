AUH: ¿cuánto vas a cobrar en octubre con el aumento de ANSES?

La AUH tendrá un aumento del 1,7% en octubre y llegará a $156.650. Anses pagará $125.320 por hijo y retendrá $31.330, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $510.064.

La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 1,7% en octubre. El monto total llegará a $156.650, aunque Anses depositará $125.320 por cada hijo y retendrá $31.330.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la movilidad de Anses vinculada a la inflación de agosto informada por el Indec.

Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $154.031 a $156.650 por hijo.

Sin embargo, las familias no recibirán ese monto completo todos los meses, ya que Anses paga el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH.

¿Cuánto vas a cobrar de AUH en octubre?

Con el aumento del 1,7%, los valores quedan de la siguiente manera:

AUH Septiembre Octubre Monto total $154.031 $156.650 80% que paga Anses $123.224,80 $125.320 20% retenido $30.806,20 $31.330

Por lo tanto, en octubre Anses depositará $125.320 por cada hijo que cobre la AUH.

Los $31.330 restantes quedarán retenidos y podrán cobrarse una vez cumplidos los requisitos correspondientes para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: cuánto se cobra en octubre

La actualización también alcanza a la AUH por hijo con discapacidad.

El monto total pasará de $501.537 a $510.064 en octubre.

En este caso, Anses abonará directamente el 80%, equivalente a $408.051,20, mientras que el 20% restante será de $102.012,80 y quedará retenido.

AUH por discapacidad Octubre Monto total $510.064 80% que paga Anses $408.051,20 20% retenido $102.012,80

También aumenta el Complemento Leche

El aumento de octubre también impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El beneficio pasará de $58.098 a $59.086.

En cambio, la actualización de Anses no modificará los montos de la Tarjeta Alimentar, que continuarán con los valores vigentes.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en octubre con el aumento?

El aumento de Anses también alcanzará a las asignaciones familiares del SUAF. La actualización modificará tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos para acceder al sistema.

En octubre, la asignación por hijo será de:

Rango 1: $78.304

$78.304 Rango 2: $52.842

$52.842 Rango 3: $31.962

$31.962 Rango 4: $16.493

Para los hijos con discapacidad, los valores serán:

Rango 1: $255.044

$255.044 Rango 2: $180.429

$180.429 Rango 3: $113.874

También se actualizarán otras asignaciones familiares. El pago por nacimiento será de $92.862, mientras que la asignación prenatal llegará a $79.667.

En tanto, la prestación por adopción será de $555.181 y la asignación por matrimonio alcanzará los $139.041. La asignación por cónyuge quedará en $19.333.

La Ayuda Escolar Anual continuará en $85.000.

Nuevos límites de ingresos del SUAF

La actualización también modifica los topes para acceder a las asignaciones familiares.

El límite individual pasará de $3.211.126 a $3.265.716, mientras que el tope de ingresos del grupo familiar aumentará de $6.422.252 a $6.531.431.