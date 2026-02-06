AUH: ¿quiénes van a cobrar $288000 en febrero?

Anses aplicó un aumento del 2,85% a la AUH en febrero de 2026 y confirmó los montos a cobrar con la retención del 20%, además de los refuerzos alimentarios que se pagan de manera automática a las familias beneficiarias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero de 2026. El ajuste es del 2,85% y fue oficializado mediante el Anexo V de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial.

A pesar del incremento, el organismo previsional mantiene la retención del 20% del beneficio, que se paga de manera anual tras la presentación de la Libreta.

AUH en febrero de 2026: cuánto se cobra

Con el aumento vigente, el valor bruto de la AUH pasó a ser de $129.096 por menor. Sin embargo, al aplicarse la retención del 20%, los montos que efectivamente se liquidan mes a mes quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $103.276,80

2 hijos: $206.553,60

3 hijos: $309.830,40

4 hijos: $413.107,20

5 hijos: $516.384,00

6 hijos: $619.660,80

La parte retenida se acumula y se abona en un solo pago anual una vez que el titular presenta el Formulario Libreta de la AUH, que certifica escolaridad, vacunación y controles de salud de los menores.

Libreta AUH: cómo y cuándo presentarla

El trámite de la Libreta puede realizarse a través de Mi Anses o de forma presencial sin turno. Por el momento, Anses no habilitó la presentación correspondiente a este año, que permite cobrar la retención aplicada durante 2025.

No obstante, quienes no realizaron el trámite el año pasado aún tienen tiempo de hacerlo hasta el 31 de marzo, para cobrar los montos retenidos durante 2024.

Refuerzos alimentarios para titulares de la AUH

Además del haber mensual, las familias que cobran la AUH acceden automáticamente a distintos refuerzos alimentarios otorgados por el Ministerio de Capital Humano:

Tarjeta Alimentar

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche – Plan de los Mil Días

$48.691 por hijo menor de hasta 3 años.

Estos beneficios no requieren trámite adicional, ya que se asignan de forma directa mediante el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Cuánto cobra una familia con un hijo menor de 3 años

Ante las consultas, se aclaró que una familia con un hijo menor de 3 años percibirá en febrero de 2026 un total de $204.217,80, al sumar:

AUH con retención aplicada

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

De esta manera, el incremento de febrero se complementa con los refuerzos alimentarios, que continúan vigentes y se acreditan de manera automática.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total por dos hijos?

Por dos hijos vas a cobrar:

AUH: $206.553,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $288469

Nota: Si tiene un hijo menor de tres hay que agregarle los $48691 del plan de los Mil Días.