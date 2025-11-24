ANSES: ¿quiénes restan cobrar durante los últimos días de noviembre?

Anses completará desde el martes 25 el calendario de pagos de noviembre, con aumentos del 2,08% y el bono extra para jubilados a quienes le corresponda, además concluirá con las acreditaciones para AUH, SUAF y la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) completará a partir del martes 25 de noviembre el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. En esta etapa se acreditarán jubilaciones y pensiones del SIPA superiores al haber mínimo, la Prestación por Desempleo, las asignaciones familiares del SUAF, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Este mes, los haberes previsionales recibieron un aumento del 2,08%, establecido por la Resolución 338/2025. Las asignaciones familiares también subieron en el mismo porcentaje, según la Resolución 339/2025.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran esta semana

Anses continuará pagando a quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan la mínima. El cronograma es el siguiente:

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Además del aumento por movilidad, los jubilados y pensionados mantienen el bono de $70.000 dispuesto por el Decreto 771/2025. Este refuerzo se paga de manera proporcional a quienes superan la mínima, pero no alcanzan los $403.085,39, cifra resultante de la mínima más el bono completo.

AUH, Asignación por Embarazo y SUAF

El martes 25 de noviembre cobrarán los titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Asignación por Hijo del SUAF cuyos DNI terminan en 9.

En noviembre, la AUH y la Asignación por Embarazo aumentaron a $119.691. De ese monto, Anses paga el 80% mensual ($95.752,80), mientras que el 20% restante se retiene y se liquida cuando la familia acredita el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de niñas, niños y adolescentes.

Para la AUH por discapacidad, el monto mensual llega a $389.733, aplicándose el mismo esquema de retención del 20%.

En el caso del SUAF, los montos varían según los ingresos del grupo familiar.

Prestación por Desempleo: fechas de cobro

El organismo también completará esta semana los pagos de la Prestación por Desempleo, según este orden:

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

La prestación se calcula como el 75% del mejor salario percibido por la persona durante los últimos seis meses trabajados. Actualmente, el beneficio cuenta con un piso de $161.000 y un tope de $322.000.