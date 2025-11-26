ANSES: ¿quiénes cobran aguinaldo, cuánto y qué pasa con la AUH?

En diciembre algunas prestaciones de ANSES cobrarán aguinaldo más el incremento que corresponde por ley de movilidad. El bono de $70000 se mantiene pero no cuenta para el calculo del SAC.

Con la llegada de diciembre, uno de los temas que más interés genera entre los jubilados es el cálculo del aguinaldo. Este adicional, que se paga dos veces al año, representa el 50% del mejor haber percibido en cada semestre. En esta ocasión, el monto se determinará sobre el haber de diciembre, que será el más alto de la segunda mitad del año.

Aguinaldo de ANSES: ¿quiénes lo cobran?

El aguinaldo de ANSES lo perciben:

Jubilados

Pensionados

Aguinaldo de ANSES: ¿cuáles no lo cobran?

El aguinaldo de ANSES no lo cobran:

Asignación Universal por Hijo

Asignación Familiar

¿De cuánto es el aguinaldo para las jubilaciones mínimas?

El haber mínimo será de $340.746, por lo que el aguinaldo correspondiente asciende a $170.373, ya que se calcula únicamente sobre el monto del haber y no incluye el bono extraordinario.

Jubilación mínima : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = Jubilación máxima : $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

: $2.293.796,92 + aguinaldo = Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

¿Sigue vigente el bono de $70.000?

Sí. El bono de $70.000 continuará vigente para quienes perciben los haberes más bajos. Si bien se analiza un eventual incremento, por ahora no hay definiciones oficiales.

Jubilados con la mínima: cuánto cobrarán en total en diciembre

Con la suma del haber, el bono y el aguinaldo, un jubilado que cobra la mínima percibirá:

Jubilación: $340.746

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $170.373

Total a cobrar: $581.119

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se obtiene tomando el mayor haber cobrado en el semestre y dividiéndolo por dos. En este cálculo solo se incluye el haber previsional, dejando afuera cualquier bono extra o adicional.

Ejemplo: si cobro $400.000 de jubilación

Quienes perciban un haber de $400.000 recibirán un aguinaldo de $200.000, siempre sin contemplar bonos.

De esta manera, diciembre llegará con un refuerzo clave para el bolsillo de los jubilados, compuesto por el aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario para los sectores más vulnerables del sistema previsional.