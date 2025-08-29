ANSES AUH, jubilaciones y pensiones: todas las fechas de pago de septiembre del 2025

ANSES publicó el cronograma completo de pagos para septiembre 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y PNC. Los haberes se acreditan según la terminación del DNI, e incluyen aumentos y bonos extraordinarios para los sectores más vulnerables.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario completo de pagos para septiembre 2025.

El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas (PNC), y contempla un aumento del 1,9% en los haberes, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Además, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

Estas son las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones mínimas:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Lunes 8 de septiembre 1 Martes 9 de septiembre 2 Miércoles 10 de septiembre 3 Jueves 11 de septiembre 4 Viernes 12 de septiembre 5 Lunes 15 de septiembre 6 Martes 16 de septiembre 7 Miércoles 17 de septiembre 8 Jueves 18 de septiembre 9 Viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

Estas son las fechas de pago de las jubilaciones que superan la mínima:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 22 de septiembre 2 y 3 Martes 23 de septiembre 4 y 5 Miércoles 24 de septiembre 6 y 7 Jueves 25 de septiembre 8 y 9 Viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Estas son las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo junto a la Tarjeta Alimentar:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 10 de septiembre 1 Jueves 11 de septiembre 2 Viernes 12 de septiembre 3 Lunes 15 de septiembre 4 Martes 16 de septiembre 5 Miércoles 17 de septiembre 6 Jueves 18 de septiembre 7 Viernes 19 de septiembre 8 Lunes 22 de septiembre 9 Martes 23 de septiembre

Asignaciones Familiares (SUAF)

Estas son las fechas de pago de lo trabajadores en blanco y monotributistas.

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Lunes 8 de septiembre 1 Martes 9 de septiembre 2 Miércoles 10 de septiembre 3 Jueves 11 de septiembre 4 Viernes 12 de septiembre 5 Lunes 15 de septiembre 6 Martes 16 de septiembre 7 Miércoles 17 de septiembre 8 Jueves 18 de septiembre 9 Viernes 19 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

Esta es la fecha de pago de las Pensiones No Contributivas.