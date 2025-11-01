Aguas Mendocinas finalizó las obras: cuándo vuelve el servicio al Gran Mendoza

La empresa completó las tareas previstas en el Área Metropolitana y comenzó la recuperación del sistema para restablecer gradualmente el suministro de agua.

Aguas Mendocinas (Aysam) informó que este sábado finalizó el operativo de corte programado de agua potable que afectó a gran parte del Área Metropolitana.

La interrupción comenzó a las 4 de la madrugada y se extendió hasta cerca de las 19 horas, como parte de la obra de optimización del Sistema de Macrodistribución.

El trabajo, que implicó una intervención simultánea en distintos puntos clave, tuvo lugar principalmente en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla, donde se realizaron maniobras técnicas para mejorar la eficiencia de la red.

Según explicó la empresa, tras la finalización de los trabajos se inició el proceso de recuperación de reservas en los establecimientos potabilizadores y la carga hidráulica de los acueductos. En las próximas horas se realizará la purga de aire de las redes para avanzar con la normalización del servicio.

¿Cuándo vuelve el servicio de agua?

Desde Aguas Mendocinas advirtieron que la restitución del servicio será gradual y podría demorar hasta 48 horas en restablecerse por completo en las zonas afectadas del Gran Mendoza.

Obras Área Metropolitana – Optimización del Sistema de Macrodistribución – Última Etapa:

los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla comenzaron a las 4 am, y avanzan en función de lo planificado. pic.twitter.com/fPvr7rBDiG — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) November 1, 2025

La obra y sus objetivos

Estas tareas forman parte del proyecto de optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, una intervención estructural que busca reforzar la red principal y mejorar el abastecimiento en seis departamentos de la provincia.

Los trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, con lo cual se pondrá fin a los cortes generales requeridos por la obra.

Entre las tareas realizadas se incluyeron la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de varios acueductos de distintos diámetros (1.100 mm, D 750 mm, D 600 mm y D 900 mm) conectados a la cámara de regulación existente.

Zonas afectadas por el corte de agua

El operativo alcanzó amplios sectores del Área Metropolitana: